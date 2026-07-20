Autoridades incautan en Puerto Natales insumos para pesca ilegal de centolla a pocos días del inicio de la temporada de captura
La normativa exige que la captura debe realizarse exclusivamente por medio de jaulas trampa, elementos que permiten la selectividad de los crustáceos y devolver vivas al mar a todas las hembras y a los machos que no superen la talla mínima de 12 cm de longitud cefalotorácica.
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A días de que se diera inicio a la temporada extractiva de centolla en la Región de Magallanes, un operativo de control liderado por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) junto a la Armada de Chile incautó mil metros de redes centolleras en las cercanía de Puerto Natales. La temporada comenzó el 15 de julio y se prolongará hasta el 15 de diciembre.
Tras una fiscalización realizada en aguas del golfo Almirante Montt, se encontraron mallas ocultas, insumos presumiblemente destinados a la captura de este recurso, que fueron decomisados. El despliegue forma parte de las exigencias de la autoridad en este periodo extractivo, para el resguardo de la biomasa.
Frente a la detección, la directora regional de Sernapesca en Magallanes, Ximena Gallardo, explicó que “al momento de la inspección, la embarcación parecía estar en regla a simple vista, ya que en la cubierta se podía observar la presencia de las jaulas trampa; sin embargo, nuestro personal y el de la Armada se percataron de las redes que se encontraban ocultas. Incautamos las redes y cursamos la citación correspondiente”.
Gallardo hizo hincapié en que el uso de redes, el transporte de ejemplares seccionados o la elaboración del producto en lugares no autorizados, está estrictamente prohibido y remarcó que estas prácticas significan un riesgo directo para la sustentabilidad del recurso y una amenaza económica para el sector pesquero artesanal que trabaja cumpliendo con todas las exigencias de la ley.
Extracción sustentable
Cabe destacar que la normativa pesquera exige que la captura de la centolla debe realizarse exclusivamente por medio de jaulas trampa, elementos que permiten la selectividad de los crustáceos y devolver vivas al mar a todas las hembras y a los machos que no superen la talla mínima legal de 12 centímetros de longitud cefalotorácica.
El resguardo de la especie no es menor, considerando que durante la temporada 2025 los desembarcos de 420 embarcaciones inscritas para extraer centolla, totalizaron más de 3.080 toneladas, dinamizando una extensa cadena de valor logístico y comercial. En ese contexto, desde Sernapesca, aseguraron que se fiscalizará de manera rigurosa durante todos los meses que dure la extracción, aunque la directora del organismo instó a los consumidores a “comprar centolla sólo en locales establecidos y autorizados, que la ofrezcan en envases debidamente rotulados".
Gallardo recordó que “gran parte de la centolla que circula en el comercio informal proviene de hembras, cuya extracción está prohibida porque están en veda permanente para asegurar la renovación del recurso”.
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