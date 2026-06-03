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CMF y ajustes normativos tras involucramiento de ejecutivo de Banco Santander en esquema de lavado de activos: " Por ahora, no vemos algo evidente como espacio de perfeccionamiento"

La presidenta del Consejo de la Comisión para el Mercado Financiero, Catherine Tornel, señaló que, pese a que el organismo se preocupa que las instituciones financieras realicen una adecuada gestión de riesgo, el reporte de operaciones sospechosas recae en la Unidad de Análisis Financiero.

Por: Daniel Vizcarra

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 11:07 hrs.

CMF Banco Santander Tren de Aragua delincuencia delitos Lavado de activos Daniel Vizcarra
<p>CMF y ajustes normativos tras involucramiento de ejecutivo de Banco Santander en esquema de lavado de activos: " Por ahora, no vemos algo evidente como espacio de perfeccionamiento"</p>

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