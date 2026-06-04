IPSA abre con fuerte alza tras cuatro sesiones en rojo mientras agentes evalúan posible resolución del conflicto en el golfo Pérsico
El índice chileno avanzaba 0,9% hasta recuperar los 10.500 puntos distinto a lo que pasaba en Wall Street, donde el S&P 500 caía después de que los resultados y previsiones de Broadcom no pudieran cumplir con los exigentes pronósticos del mercado.
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Mientras Wall Street sufría este jueves por presiones de venta del sector tecnológico, el resto de las bolsas en general se revalorizaba positivamente, tras signos de que en Medio Oriente continúa la búsqueda hacia un acuerdo de paz.
El S&P IPSA abrió con un alza de 1,5% hasta los 10.513,21 puntos, signo de que el principal índice de la Bolsa de Santiago podría dejar atrás cuatro sesiones consecutivas en rojo, movidas por la incertidumbre global y malos datos económicos locales. Falabella (3,7%), Latam (1,9%) y Banco de Chile (1,8%) lideraban el repunte.
En los primeros negocios de Wall Street, el Nasdaq perdía 1%, debido a que los resultados y previsiones de Broadcom (-14,8%) no pudieron cumplir con los exigentes pronósticos del mercado, motivando órdenes de venta en un sector que recientemente ha tenido desempeños meteóricos. Esto arrastraba al S&P 500 (-0,3%), no así al Dow Jones (0,9%).
En Europa, el continental Euro Stoxx 50 subía 0,6%, mientras que el índice de Londres caía ligeramente. Asia quedó en rojo, contagiada por el nerviosismo que en la víspera se apoderó de Occidente: el Nikkei japonés retrocedió 1,4%, aunque se encontraba en mábimos históricos, y el hongkonés Hang Seng perdió 1,5%.
Al ritmo de la diplomacia
El petróleo Brent bajaba 2,9% a US$ 95 por barril, los rendimientos del Tesoro caían en toda la curva, aunque más en los tramos de corto plazo, y el dólar se debilitaba globalmente.
Anoche, Israel y el Líbano pactaron un alto al fuego mediado por EEUU, el que requeriría que los militantes de Hezbolá dejen de combatir en el sur del país árabe, y contempla un mayor control del Ejército libanés frente a una salida de tropas israelíes.
El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, dijo este miércoles que "no se ha visto ningún progreso tangible en el proceso de negociación", según la agencia de noticias semioficial Tasnim.
A principios de semana, el mensaje de los medios iraníes era que las comunicaciones se habían suspendido, y que el régimen persa se inclinaría por un bloqueo total del estrecho de Ormuz, en protesta por la campaña bélica de Israel en el Líbano.
Trump insistió ante la prensa que las negociaciones están avanzando bien, e incluso afirmó que se podría llegar a un acuerdo este mismo fin de semana. La Cámara de Representantes pasó ayer un proyecto de ley que le impediría al mandatario realizar nuevas operaciones militares en Irán sin aprobación del Congreso.
Los inventarios de crudo y productos petroleros de EEUU se han desplomado a mínimos desde 2004, reforzando las alertas sobre un posible repunte mayor de los precios en las próximas semanas.
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