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IPSA abre con fuerte alza tras cuatro sesiones en rojo mientras agentes evalúan posible resolución del conflicto en el golfo Pérsico

El índice chileno avanzaba 0,9% hasta recuperar los 10.500 puntos distinto a lo que pasaba en Wall Street, donde el S&P 500 caía después de que los resultados y previsiones de Broadcom no pudieran cumplir con los exigentes pronósticos del mercado.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 4 de junio de 2026 a las 09:38 hrs.

IPSA Wall Street Acciones mercados locales mercados internacionales Bolsas internacionales Bolsa chilena mercado bursatil Benjamín Pescio
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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