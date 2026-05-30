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Empresas IPSA superan expectativas y ganan US$ 4 mil millones: cinco suman casi la mitad de las utilidades del primer trimestre

Las ganancias totales de estas 30 compañías crecieron 4,5% interanual en pesos y 13,7% medidas en dólares. Bajo un régimen ponderado, el crecimiento es de 25% en moneda local y de 35,9% si se ajusta por tipo de cambio.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 21:00 hrs.

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