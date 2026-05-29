Los mejores dividendos del mundo para tiempos revueltos

Los europeas Enagás, Munich Re, Axa, Enel, Sanofi y Roche son señalados por sus pagos seguros y al alza, junto a la estadounidense Coca-Cola, por su resistencia.

Invertir en acciones con buenos dividendos es una estrategia defensiva aconsejada en tiempos revueltos, porque ofrece ingresos recurrentes incluso cuando el mercado es volátil. En el escenario actual, en el que la renta fija sufre por el temor a la inflación, esta alternativa gana atractivo.

Varias firmas de inversión señalan los que consideran los mejores dividendos del mundo para tener en cartera. No siempre los más rentables son los más sólidos. Esta es la selección, por su solidez y atractivo, ordenada por regiones.

Enagás

La compañía española ofrece una rentabilidad por dividendo cercana al 6% y está cerca de récord en cotización. "Cuenta con una generación de caja sostenible y holgura de balance para poder afrontar la actual política de retribución al accionista (se ha comprometido a un dividendo por acción de un euro por acción al año para 2026 y 2027)", comenta Mari Paz Ojeda, de Banco Sabadell. La publicación del borrador de la próxima retribución del transporte de gas 2027-2032, con una mejora para la compañía, y la reciente adquisición de la participación en la francesa Teréga (31,7%) permitirán a Enagás mantener un elevado flujo de caja, tener la deuda bajo control y conservar una buena calificación crediticia según la experta.

Axa

El sector asegurador cuenta con un entorno positivo para el crecimiento de beneficios, con mejora de precios, volúmenes y márgenes en el negocio. Además, se puede apoyar en mayores ingresos financieros, afianzados por la subida de tipos, comenta Oscar Rodríguez, de Banco Sabadell. Explica que la política de retribución al accionista de Axa asume un pay out del 75%, de que 50% en efectivo, con un dividendo por acción creciente. A los precios actuales, ofrece una rentabilidad por dividendo superior al 6% para los próximos años. "Cotiza con descuento en múltiplos con respecto a sus principales comparables, por lo que además del atractivo dividendo hay potencial de subida y de ligero incremento de las estimaciones por parte del mercado, si cumple con el objetivo de beneficio, que ha vuelto a confirmar a principios de mayo", afirma Rodríguez.

Sanofi

Sanofi ha mejorado su remuneración al accionista en los últimos 31 años, según Banco Sabadell. A los niveles actuales, aporta una rentabilidad por dividendo del 5% en efectivo. "La solidez de fármacos clave como Dupixent, unida a su exposición a negocios estables como las vacunas nos aportan seguridad en el pago", afirma Rodríguez.

Los expertos creen que Sanofi tiene márgenes sostenibles, a lo que se suma una elevada generación de caja y un endeudamiento bajo, lo que limita el riesgo de un recorte del dividendo en los próximos ejercicios. Tiene un potencial de revalorización de más del 20%.

Munich Re

Como líder global en reaseguros, la alemana es una apuesta sólida. "Su dividendo, tan estable como una roca, no se ha recortado en 50 años y actualmente ofrece una rentabilidad del 4,5% antes de las recompras de acciones", apunta Alexis Bossard, gestor de renta variable internacional en Edmond de Rothschild AM. La compañía tiene un potencial de revalorización del 18%, hasta los 565 euros.

Enel

La eléctrica italiana acumula una década de constantes incrementos del dividendo por acción y para el período 2026-2028 ha comunicado que prevé que la implementación de sus acciones estratégicas se traduzca en rentabilidades altamente predecibles y con incrementos del dividendo del 6%, al año, en línea con el crecimiento previsto del beneficio. Con cargo a 2025, el holding abonó el pasado mes de febrero 0,23 euros brutos por acción y el pago complementario, de 0,26 euros, está previsto para el 22 de julio. Es uno de los valores incluidos en muchas carteras por dividendos y los analistas de Bankinter destacan que la empresa ofrece una valoración atractiva y que irá en aumento a medida que el beneficio procedente de negocios regulados o contratos a largo plazo se acerque al 90%, previsto para 2028.

REN

Redes Energéticas Nacionais (REN) es la empresa responsable de la gestión técnica y el transporte de electricidad y gas natural en Portugal. Ofrece una rentabilidad por dividendo del 4,45% creciente y sostenible. "Tiene uno de los perfiles de crecimiento eléctrico más sólidos de Europa, con un crecimiento anual compuesto del 4% en la base de activos regulados eléctrico y del 5 % en el ebitda eléctrico durante el periodo 2025-2030, superior al de sus competidores europeos", explica Lola Jaquotot, de Finaccess Value. La rentabilidad regulada para el sector eléctrico ha subido al 6,19% desde el 4,40% anterior para el periodo que se inicia en 2026. Esta tasa está ligada al rendimiento de los bonos soberanos portugueses a 10 años, lo que protege a la empresa en entornos de tipos de interés más altos.

Roche

UBS apuesta por las compañías suizas, con preferencia por los sectores defensivos y con pago de dividendos, ya que el entorno de bajos tipos reduce el atractivo de la renta fija. Las rentabilidades por dividendo de alrededor del 3% en el mercado suizo ofrecen una fuente de ingresos relativamente atractiva frente a los rendimientos casi nulos de los bonos, según la firma. Señala que el sector sanitario ofrece características menos vulnerables a los shocks energéticos, debido a su menor intensidad energética y a la estabilidad de sus beneficios. Esta combinación de resiliencia estructural y generación de ingresos juega a su favor. Roche tiene una rentabilidad por dividendo del 3% y un potencial alcista cercano al 10%.

Coca-Cola

Es uno de los considerados "aristócratas del dividendo" de Estados Unidos (compañías que llevan más de 25 años incrementando sus pagos). Ofrece una rentabilidad por dividendo del 2,7% para 2026 y cuenta con un potencial alcista del 10%, hasta los US$ 87.

El valor es destacado por los expertos por la resistencia de su negocio, con márgenes estables y apuesta por la remuneración al inversor de forma constante. Avanza en bolsa un 15% este año y el 81,5% de las firmas de inversión aconseja comprar acciones.

La empresa de bebidas americana remunera a sus accionistas cuatro veces al año (abril, julio, octubre y diciembre). Los pagos de este año son de uS$ 0,53 cada uno, un 3,9% más que un año antes.