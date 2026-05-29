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Las 4 acciones del IPSA que mejor han sorteado la guerra

Del sector energético, pasando por la minería hasta llegar al ámbito financiero. Los activos que mejor han rentado en el período son Engie, SQM, ILC y Vapores y las razones son variadas. Los analistas, en todo caso, explican que el buen resultado también se debe a una sólida base alcista que traía el IPSA previo al inicio de la contienda en Medio Oriente.

Por: Belén Vásquez

Publicado: Viernes 29 de mayo de 2026 a las 09:52 hrs.

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<p>Las 4 acciones del IPSA que mejor han sorteado la guerra</p>

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