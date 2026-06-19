¿Cuál es el valor de todos los terrenos y edificios de TVN?

Según trascendió, la operación, otra vez en manos de Colliers, podría superar los US$ 50 millones, cifra que representa más del doble de lo que revelan sus libros contables.

La estatal reactivó la venta de su edificio corporativo de Bellavista 0990, en Providencia. Según trascendió, la operación, otra vez en manos de Colliers, podría superar los US$ 50 millones, cifra que representa más del doble de lo que revelan sus libros contables.

Según los Estados Financieros de TVN, todos los terrenos y edificios suman un valor de US$ 22,6 millones. Los terrenos figuran en US$ 12 millones y los edificios y construcciones en US$ 10,6 millones, ambos a valor neto. Ambos son el grueso de una propiedad, planta y equipo que TVN contabiliza en US$ 38,6 millones netos.

La brecha estaría en el suelo, donde la normativa permite levantar un proyecto residencial de hasta 220 departamentos. El mismo terreno ya tuvo precio en 2020, cuando Colliers lo tasó en UF 2,45 millones -unos US$ 88 millones de entonces-, en un intento que no prosperó.

La nueva operación se da en medio de un plan de venta de activos ya en marcha. El 27 de mayo de 2025 el directorio dispuso enajenar seis inmuebles regionales: La Serena, Viña del Mar, Talcahuano, Temuco, Punta Arenas y el terreno de Copiapó. Dos ya se cerraron: Copiapó, por US$ 350 mil, y Punta Arenas, en enero de 2026, por US$ 4,0 millones. Los cuatro restantes siguen clasificados como activos mantenidos para la venta, por US$1,8 millones.

TVN vende inmuebles para cubrir pérdidas que en 2025 llegaron a US$ 17,4 millones, cuatro veces lo que ha recaudado hasta ahora por todo lo que ya enajenó.