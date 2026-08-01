Se busca consejero para el CFA

En pocos días finaliza el período del economista Hermann González como consejero del Consejo Fiscal Autónomo (CFA). El investigador de Clapes UC integra la entidad desde agosto de 2021, tras ser designado por un lapso de cinco años.

El 7 de agosto sería su último día en el organismo. González también se desempeñó en el Banco Central y en la Dirección de Presupuestos durante el primer gobierno de Sebastián Piñera, y en el Ministerio de Hacienda durante su segunda administración.

El economista no renovará su mandato, por lo que el gobierno inició la búsqueda de un reemplazante. Se tratará de la primera nominación al CFA de la administración de José Antonio Kast.

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El proceso establece que el Ministerio de Hacienda debe proponer un candidato al Presidente de la República, quien luego debe someter el nombre a la aprobación del Senado, instancia en la que se requiere un quórum de dos tercios.

Entre los nombres que suenan para sucederlo aparece Matías Acevedo, exdirector de Presupuestos durante el segundo mandato de Piñera. Actualmente, Acevedo es académico de la Universidad de los Andes y cuenta con un MBA de la Universidad de Chicago.

De los cinco consejeros que integran actualmente el CFA, González es el único que fue propuesto durante el gobierno de Piñera. Los otros cuatro fueron nombrados durante la administración de Gabriel Boric.