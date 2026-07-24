¿Qué pasará con OnNet? El activo que sigue en manos de Telefónica en Chile

La compra de la red de fibra peruana WOW -propiedad del fondo Narvik Capital Partners y de Liberty Latin America- por América Móvi l, reactivó una pregunta clave en la industria local, ¿qué pasará con la red mayorista de fibra óptica OnNet Fibra en Chile ?

Aunque Telefónica Chile dejó la operación local en febrero, tras el traspaso a Millicom, no se ha retirado del todo. La compañía aún es controladora de OnNet, donde mantiene el 40%, mientras el 60% está en manos del fondo KKR. Cabe recordar que a comienzos de febrero, Telefónica Chile vendió la fibra a una sociedad relacionada: Inversiones Telefónica Internacional Holding SpA.

La estrategia de la firma de capitales españoles de reducir su presencia en la región -con Brasil como excepción- es conocida. Sin embargo, para los analistas, el negocio de fibra en Chile muestra un desempeño sólido. La red ha incorporado actores relevantes como Entel, ClaroVTR, DirecTV y la propia Millicom.

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En el escenario de que salgan próximamente del país, analistas ven espacio para un proceso de desinversión. “KKR seguramente estructuró la propiedad con una duración de ciertos años por lo que no sería de extrañarse que estén interesados en buscar compradores”, señaló el director ejecutivo de G&A Consultores, Daniel Gurovich. No se descarta que sea alguna empresa global de infraestructura, el mismo fondo KKR o incluso América Móvil.

Otro elemento suma interés. Juan Vicente Martín Fontelles, quien lideró durante diez meses Telefónica Chile hasta la operación con Millicom, continúa en el país. Hoy, como director de Telefónica Hispanoamérica, su presencia alimenta las suposiciones sobre los próximos movimientos de la firma en un mercado donde, pese a su repliegue, aún tiene fichas relevantes en juego.