Cambio de jefatura en la Dipres

Tras la salida de Sonia Adriasola, Nicolás Correa asumirá como jefe del Departamento de Finanzas y Empresas Públicas de la Dirección de Presupuestos (Dipres).

Correa, quien se desempeñaba como jefe del Subdepartamento de Empresas Públicas de la Dipres, asumió, además, como jefe subrogante de la División de Finanzas Públicas.

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La designación ocurre en semanas clave para la elaboración del Presupuesto 2027. Esta división tiene a su cargo ámbitos centrales de la gestión fiscal, entre ellos, la programación financiera del Tesoro Público, los ingresos de la Nación, la administración de los activos y pasivos financieros del fisco, los fondos soberanos, las empresas públicas y el monitoreo de riesgos fiscales y pasivos contingentes.

El ingeniero civil cuenta con una amplia trayectoria. Desde su incorporación a la Dipres, ha liderado el diagnóstico de las empresas públicas, la construcción de sus planes de mediano plazo, la implementación de la nueva política de dueño del Estado y el plan de rentabilización de activos no financieros.