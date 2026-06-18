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Dipres desestima riesgos para la sustentabilidad del seguro de cesantía por financiamiento para proyecto de sala cuna

El subdirector de racionalización y función pública de la Dirección de Presupuestos, José Ignacio Llodrá, respondió los cuestionamientos de parlamentarios respecto de sus proyecciones de costos y cobertura.

Por: C. León y R. Carrasco

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Laboral trabajo seguros financiar
<p>Foto: Senado</p>

Foto: Senado

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