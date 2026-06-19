Los MANGOS piden paso a las siete magníficas

SpaceX, OpenAI y Anthropic son los recién llegados al acrónimo de moda en Wall Street. Tesla deja de ser la joya de la corona entre la fortuna del hombre más rico del mundo.

De las conocidas como las siete magníficas, solo tres conservan hoy su reinado en la nueva era bursátil de la inteligencia artificial (IA) que acaba de inaugurar la gigantesca salida a Bolsa de SpaceX.

Ahora es el turno de los MANGOS, acrónimo que hace referencia a los nuevos valores más populares de la Bolsa norteamericana, son los nuevos “influencers” de Wall Street.

Meta, Nvidia, Google (Alphabet), OpenAI y SpaceX. La guerra por la letra A todavía no está decidida y se libra entre Amazon y Anthropic, que previsiblemente saldrá a Bolsa este año si se cumple la hoja de ruta de la compañía dueña de Claude, el principal competidor de ChatGPT.

Primero fueron los FANG, allá por 2013. Facebook, Amazon, Netflix y Google eran las estrellas del momento. En 2017 se sumó Apple: FAANG. En 2023, un analista de Bank of America se refirió por primera vez a las '7 magníficas'.

Netflix abandonaba la ecuación y se sumaban a la élite Tesla y Nvidia, que por aquel entonces no eran más que aspirantes a dominar los mercados. También entró Microsoft en el grupo que, por fin, recibió el reconocimiento que merecía como una de las mayores cotizadas del mundo, aunque muy criticada antes de la pandemia por no haberse subido al tren de los móviles ni al de las redes sociales a tiempo.

La quinta revolución

Ahora, Microsoft y Apple vuelven a dejar de estar en el grupo de moda, que presta menos atención al tamaño y más al papel de cada uno en la siguiente evolución de la inteligencia artificial, es decir, los protagonistas que liderarán la conocida como quinta revolución industrial. Tres de los candidatos ni siquiera cotizaban en Bolsa este año.

La primera en hacerlo ha sido SpaceX, orquestando la mayor apertura de la historia. Y le seguirán, si bien no con valoraciones tan sonadas, OpenAI y Anthropic en los próximos meses, antes de que termine 2026.

Amazon todavía tiene margen de reacción pero, pese a su posición privilegiada en la nube, parece que se conforma con un papel secundario en la revolución de la nueva era de la IA como proveedor de infraestructura más que como desarrollador de los próximos agentes autónomos en los que ya trabajan firmas como OpenAI y que será su gran activo de cara a su debut bursátil. En la competición por ser un influencer bursátil, Anthropic de momento gana en la batalla por la letra A.

Algo similar sucede con Microsoft, accionista de referencia del padre de ChatGPT, que, si bien cuenta con Copilot, está lejos de liderar la quinta revolución. O Apple, que se ha visto obligada a reconocer que su negocio principal y en lo que no tiene rival es a la hora de fabricar teléfonos, pero no ha tenido suerte con la IA, para lo que ha terminado por subcontratar a gigantes como Alphabet.

Los chips que dan vida a robots, la IA autónoma o la economía espacial piden paso a la era del software y de la informática en la nube. Como en todo relevo generacional, la sucesión no es inmediata.

Las siete magníficas tienen mucho que decir todavía y siguen con el peso y el tamaño bursátil necesarios para seguir moviendo los mercados como solo ellos pueden. Sin embargo, a la hora de hablar de popularidad, los MANGOS son los nuevos reyes de Wall Street, con Nvidia como anfitrión de honor en ambos grupos.

Además, los recién llegados tardarán todavía en formar parte del S&P 500, ya que para lograr el honor necesitan cuatro trimestres consecutivos de beneficios, algo que ni SpaceX, ni OpenAI ni Anthropic han logrado de momento.

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La rentabilidad sigue siendo su gran talón de Aquiles. Eso no impide que el centro de gravedad de Wall Street se desplace desde el hardware de consumo y los sistemas operativos hacia la infraestructura que sostiene la inteligencia artificial y las nuevas plataformas tecnológicas.

En el caso de Tesla, su ocaso como una de las reinas de la Bolsa era un claro augurio. Solo una puede ser la favorita de Elon Musk y sus seguidores. Ahora, la joya de la corona del hombre más rico del mundo es SpaceX, que representa más de la mitad de su fortuna.

Mientras, el fabricante de vehículos eléctricos aprovechará el menor escrutinio de los inversionistas para rearmarse tras varios trimestres complicados y revisar su estrategia de futuro, con los robotaxis como gran apuesta para recuperar su trono entre las compañías más innovadoras de la Bolsa.