Una rotación que no se aleja de EEUU

El fuerte repunte de la última jornada del mes logró contener el temor que se estaba apoderando del mercado. Tras semanas de castigo a las acciones de semiconductores y chips de memoria, dentro y fuera de EEUU, el posible fin del rally accionario vinculado a la inteligencia artificial amenazaba con terminarse.

A pesar de las compras de oportunidad y de las alzas de hasta dos dígitos en varias de las principales acciones del sector -SK Hynix, +30%-, lo cierto es que julio trajo consigo un recordatorio de la importancia de diversificar los portafolios.Situational Awareness, el hedge fund estrella de apuestas en infraestructura de IA -439% en el primer semestre-, que llegó a tener hasta US$ 45.000 millones en activos, se vio obligado a vender su portafolio -comprado por Citadel- tras una caída de 67% en julio, golpeado por las bajas en acciones como SK Hynix, Nvidia y CoreWeave.

Para Christian Mueller-Glissmann, jefe de Asset Allocation de Goldman Sachs Research, el problema es la alta concentración de los portafolios. “El inversionista promedio está cada vez más expuesto a la renta variable, más expuesto al sector tecnológico y más expuesto a valores concretos vinculados a la innovación”, apunta.

Pero repuntes como el de Microsoft, que subió 15% en una sola sesión, o el de Amazon, que avanzó 12%, dificultan la tarea de diversificar, ante el temor de quedar fuera del rally.Sin embargo, Mueller-Glissmann, basado en la experiencia de la burbuja puntocom, afirma que reducir la concentración en el sector líder de la revolución tecnológica paga en el largo plazo.

Desde Goldman Sachs sugieren mirar empresas con “activos reales”, como infraestructura y energía. Son precisamente dos de los sectores que grandes casas de inversión, como BlackRock, están señalando como claves en los cambios estructurales que enfrenta la economía global.Energía es uno de los sectores que más se benefició de la rotación de capital al interior de Wall Street.

Previo al repunte del jueves y viernes pasados, el S&P 500, en el que las tecnológicas representan un 40%, acumulaba una caída de 2,4% en julio. Pero, en el mismo período, el sector de energía -índice XLE- acumulaba un alza de casi 11%.

Por su parte, desde JPMorgan apuntan a un sector rezagado como próxima fuente de crecimiento: la salud. En una nota reciente, el equipo liderado por Dubravko Lakos-Bujas, jefe de estrategia global, afirma que, desde el lanzamiento de ChatGPT, el foco de los traders en IA ha llevado a que “uno de los sectores de mayor crecimiento y más duraderos del mercado sea cada vez más ignorado”.

Las fuentes de incertidumbre para las acciones de salud en el S&P 500, como los cambios a los precios de los medicamentos, estarían por terminar. Los estrategas de JPMorgan proyectan que las utilidades de las empresas de salud pasarán de una caída de 1% este año a un crecimiento de más de 22% en 2027, haciendo de este sector uno de los principales motores de ganancias del índice al margen de la tecnología.

Este es un sector que también se beneficia de tendencias de largo plazo: la apuesta por medicinas contra la obesidad -GLP-1-, como Eli Lilly; la biofarmacéutica potenciada por la IA, como AbbVie; y la mayor demanda por tecnología médica, como Danaher o Thermo Fisher.

Estas empresas, todas entre las recomendadas de JPMorgan, transan con ratios de precio/utilidad esperada de entre 16 veces y 33 veces, por debajo de ratios de 62 veces o hasta 109 veces de empresas de semiconductores como AMD y Micron.

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También es momento de mirar a otras regiones. Julian McManus, gestor del equipo Global Alpha Equity de Janus Henderson, describe un creciente interés de inversionistas, también estadounidenses, por explorar mercados internacionales. “Las siete magníficas son casi la mitad del índice —S&P 500— al que estás más expuesto; si las alzas se revierten, tienes un problema”McManus traduce su recomendación en sectores concretos por región.

En entrevista con CNBC, destaca a los bancos europeos y japoneses; firmas chinas como Tencent y CATL; empresas de defensa como la británica BAE Systems o la coreana Hyundai Rotem; la firma belga de biotecnología Argenx; la minera canadiense Teck -próxima a fusionarse con Anglo American-; y una apuesta de largo plazo por India, con el multifacético grupo Reliance -energía, retail y telecomunicaciones- como acción favorita.

A pesar del mayor interés por otras regiones, también para los inversionistas internacionales, la principal apuesta sigue siendo el mercado estadounidense. No solo su economía crece en torno a su potencial, sino que también está en el centro de la innovación tecnológica y del boom de inversión.

Oxford Economics mantiene su sobreponderación en la renta variable estadounidense y lee las caídas de julio como la apertura de una mejor puerta de entrada, especialmente para inversionistas con horizontes de seis a 12 meses.

Su tesis de fondo es que este auge de la IA se sostiene en utilidades reales, lo que está siendo confirmado por la temporada de resultados del segundo trimestre. A eso suma un ciclo industrial que se amplía más allá de la IA y un cuadro macroeconómico favorable, con un crecimiento esperado de 2,3% para este año.

Oxford Economics apuesta por las acciones de consumo discrecional, que considera un sector con valorizaciones más atractivas -el sector cayó 4,2% en julio-, que contrastan con los buenos resultados de las empresas. Pero agrega también a sus recomendaciones un mercado fuera de EEUU. No Corea, no Brasil, sino Hong Kong. La energía y la infraestructura de cómputo más baratas darían una mayor ventaja a las empresas de IA y a las desarrolladoras de aplicaciones de ese mercado..