Los ETF más transados del mercado chileno

Entre enero y julio de 2026, los fondos caracterizados por su bajo costo movieron US$ 1.259 millones en la bolsa. La AGF Singular explicó casi el 75% de lo transado.

Los fondos cotizados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) viven un auge en el mundo y también en el mercado local. La industria duplicó el patrimonio bajo administración durante 2025 y, en lo que va del año, ya crece un 43%, hasta $ 1,37 billones al 22 de julio, según datos de la CMF.

Pero más allá del tamaño y del número de vehículos -hoy trece, frente a los dos que había en 2019-, los montos transados son la otra variable que el mercado sigue para medir qué tan hondo caló esta forma de invertir.

En detalle, este dato refleja cuánto se compran y venden los fondos en la bolsa, y las cifras se alinean con la expansión de sus activos y número de vehículos. En la Bolsa de Santiago se transaron US$ 1.207 millones entre enero y julio, más del doble que los US$ 557 millones del mismo período de 2025 y casi lo mismo que en todo el año pasado (US$ 1.227 millones). Sumada la Bolsa Electrónica, el total llega a US$ 1.259 millones.

"La industria de los ETF está experimentando un crecimiento muy acelerado y creemos que aún tiene un amplio potencial de desarrollo. Si bien el avance ha sido significativo, la industria de fondos sigue siendo considerablemente más grande", comentó a Señal DF Cristian Allende, Head de la mesa ETF en Singular.

Joaquín López, Head de ETF de BTG Pactual Chile, también destaca la expansión: "La industria de ETF en Chile está entrando en una nueva etapa. Durante los primeros años el foco estuvo principalmente en dar acceso a exposiciones internacionales, pero hoy vemos un mercado mucho más sofisticado".

El dominio de Singular

A nivel de gestora, Singular domina con holgura. La firma especializada en el sector, fundada en 2018 por un grupo de ejecutivos provenientes del Security -Pablo Jaque, Luis Fernando Pérez, Magdalena Bernat y Diego Chomali-, concentró con sus once fondos US$ 938 millones transados, es decir, el 74,5% del total. Detrás, con diferencia, quedaron Itaú, con US$ 214 millones (17,0%), y BTG Pactual, conUS$ 106 millones (8,4%).

"Los montos transados han subido mucho en los últimos años, y eso es reflejo de que a las personas les interesa invertir en productos que tengan liquidez. El primer año que partimos, los ETF de Singular transaron solo US$41 millones; este año ya llevamos US$ 938 millones. La industria está siendo cada año más robusta", detalla Allende.

El instrumento más transado del período fue el ETF Singular Chile Corporativo, con US$ 238 millones. El segundo fue de Itaú, el IT NOW S&P IPSA, con US$ 214 millones. Con un único vehículo -fusionó sus tres ETF y se quedó solo con el de acciones locales-, el banco de capitales brasileños mueve el 17% de todo el mercado. Pese a ser el pionero de la categoría, con ese fondo lanzado en diciembre de 2013, su patrimonio administrado cae un 13% lo que va de 2026, unos US$26,7 millones menos.

BTG: el nuevo actor

BTG Pactual llegó al negocio en agosto de 2025 con su ETF Renta Fija Chile Mediano Plazo. En montos transados, ese vehículo movió US$ 71 millones entre enero y julio, el séptimo más transado del mercado. La firma administra el 6,1% del patrimonio de la industria -más del triple que a fines de 2025-, pero concentra el 8,4% de lo transado.

"Los montos transados han venido creciendo de manera consistente y creemos que todavía existe un amplio espacio para seguir desarrollándose. A medida que aumenta el patrimonio administrado, también mejora la liquidez secundaria, se reducen los spreads y se genera un círculo virtuoso", afirma Joaquín López, Head de ETF de BTG Pactual Chile.

El catalizador tributario

Uno de los principales atractivos de estos instrumentos es su bajo costo: un ETF nacional es casi cinco veces más barato que un fondo activo equivalente (una Tasa Anual de Costos de 0,36% frente a 1,7%). A eso se sumaría otro impulso, proveniente de la modificación aprobada en el Congreso en el marco de la Ley de Reactivación: el impuesto a la ganancia de capital para los instrumentos acogidos al artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta -hoy una tasa única de 10%, frente a hasta 40% en fondos mutuos tradicionales- pasaría a ser cero.

"Si finalmente entra en vigencia la modificación aprobada en la reforma, creemos que será uno de los principales catalizadores para el desarrollo del mercado de ETF chileno", dice López. La medida, agrega, "tiene el potencial de aumentar la liquidez, incentivar la formación de mercado y favorecer que más inversionistas utilicen vehículos domiciliados en Chile".

Desde Singular, Allende coincide en que el cambio tendrá un "beneficio directo y significativo" en los ahorros de las personas. "Cuentan con una ventaja competitiva importante frente a aquellos que no lo hacen", señala, y agrega que "a diferencia de años anteriores, hoy existe una preocupación mucho mayor por la rentabilidad después de impuestos".

En expansión

La carrera por los ETF recién comienza. En julio Singular inscribió en la CMF cinco fondos -Asia Pacific, Bitcoin (junto a BlackRock), Emerging Markets, High Yield y Europe-, mientras BTG registraba su "Asia Semiconductors". Este último, además, inscribirá dos nuevos vehículos en las próximas semanas: uno de acciones emergentes asiáticas y otro de acciones europeas desarrolladas.