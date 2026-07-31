Vuelco total: nuevo test a exsubsecretario Rodríguez entrega un resultado negativo a presencia de drogas

El abogado había renunciado al cargo el pasado 23 de julio, luego de darse a conocer un examen positivo.

Un nuevo vuelco se produjo en el caso que involucra al exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien debió renunciar al cargo el pasado 23 de julio luego de dar positivo en dos ocasiones a un test de drogas.

Este viernes, la autoridad dio a conocer que un nuevo examen, realizado por el laboratorio de la Universidad Católica -y no por el laboratorio Corthorn Health, que realizó los dos primeros exámenes que dieron positivo-, entregó un resultado negativo a la presencia de drogas.

El anuncio lo realizó a través de su cuenta de X, donde publicó una imagen del resultado del test de pelo y que fue realizado el 27 de julio pasado.

Siempre he dicho la verdad: este examen de pelo hecho por el Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile lo

demuestra. pic.twitter.com/jVUrdDlbC2 — Juan Pablo Rodríguez O. (@jprodriguezoyar) July 31, 2026

"Siempre he dicho la verdad: este examen de pelo hecho por el Laboratorio de la Pontificia Universidad Católica de Chile lo demuestra", señaló el abogado.

"Este examen de pelo, sumado al examen de pelo negativo que tengo de abril, tipo de examen que pesquisa de tres a cuatro meses hacia atrás, da cuenta de que lo que he dicho siempre es verdad. El informe de junio señala expresamente que el laboratorio no concluye un consumo de drogas. A su vez, es insuficiente y no se me ha entregado la información necesaria para analizarlo, especialmente la cadena de custodia y el informe cuantitativo que establecen las concentraciones, elementos completamente esenciales para poder concluir de una manera u otra", agregó el exnumero dos de Teatinos 120.

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La información se da a conocer luego de que este jueves Rodríguez se enfrentara con el laboratorio que realizó los primeros exámenes, señalando el abogado que es falso que no haya solicitado una contramuestra -como dijo Corthorn Health- y defendiendo que no es un consumidor de drogas.

Asimismo, el resultado negativo abre un complejo escenario para el gobierno, que optó por remover del cargo al exsubsecretario y reemplazarlo, en forma interina, por el jefe de asesores de Hacienda y coordinador de Regulación Económica de dicha repartición, Tomás Bunster.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, había planteado la posibilidad de que, en caso de confirmarse el resultado negativo del test, Rodríguez retornara al Ejecutivo, aunque no se ha señalado si lo haría en el mismo cargo que abandonó hace una semana. El mismo abogado también ha transmitido su deseo de reincorporarse al gobierno.