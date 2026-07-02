Kast reconoce que el gobierno analiza cambios a la invariabilidad tributaria en la ley miscelánea y se abre a ajustar monto de inversiones
En el marco de un seminario empresarial en Montevideo, el mandatario invitó a los empresarios de ese país a invertir en Chile.
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En un hotel céntrico de Montevideo, el Presidente José Antonio Kast realizó un llamado a invertir en Chile ante unos 1.500 empresarios que llegaron a escuchar al mandatario, quien les aseguró “a las empresas que inviertan les vamos a garantizar seriedad, certeza jurídica y muchas posibilidades de crecer”.
En el marco de un seminario empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) de Uruguay, el jefe de Estado sostuvo que su gobierno está enfocado en “recuperar seguridad, crecimiento y económico y la red social con impulso a la creación y de trabajo”.
También expuso sobre el proyecto de ley misceláneo en discusión en el Congreso: "Apostamos a una rebaja impositiva y certezas jurídicas con invariabilidad tributaria a cada inversionista que llegue a nuestra nación”, aunque reconoció que se está analizando la posibilidad de modificar la cantidad de años, desde los 25 años originales: “Buscamos aprobar una invariabilidad tributaria. Está en discusión el plazo de esa invariabilidad”. Originalmente, se planteó en 25 años y podría llegar a 20 en el marco de las conversaciones que encabeza el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, con parlamentarios de todos los sectores.
Más tarde, en conferencia de prensa, el mandatario se abrió incluso a modificar el monto mínimo de inversiones para acogerse al régimen, situado en US$ 50 millones en el proyecto original: “Es un tema que está en la discusión y tendremos que ver los mejores argumentos para que esa invariabilidad tributaria sea lo suficientemente atractiva para grandes inversionistas. Estamos hablando de inversiones de US$ 50 millones o podemos subir el monto. Eso es un tema más técnico que lo va a evaluar muy bien el equipo de Hacienda para ver cómo combinar el monto de la inversión con el plazo de invariabilidad para que haya certeza”, enfatizó el jefe de Estado.
Kast luego enfatizó que “Chile quiere volver a ser un país confiable para los inversionistas” y que por ello está impulsando medidas que impliquen ser más competitivos a nivel regional.
En tanto, el canciller Francisco Pérez Mackenna, señaló ante la audiencia que “llegó el momento de que los más de 60 tratados de libre comercio se traduzcan en más inversiones, empleo y crecimiento para los países amigos como Uruguay”, reiterando que Chile patrocina que esa nación ingrese al TPP.
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