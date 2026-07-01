Kast admite preocupación por caída del Imacec y alza en el desempleo: “Nos dimos cuenta tarde que tenemos una enfermedad económica”

En su gira por Paraguay, el mandatario también destacó el modelo tributario de ese país, que ha bajado impuestos para atraer inversión.

“Nos dimos cuenta tarde que tenemos una enfermedad económica”.

De esta manera se refirió el Presidente de la República, José Antonio Kast, a las negativas cifras de desempleo y actividad económica dadas a conocer esta semana. Las primeras dieron cuenta de una desocupación que se empinó a un 9,4% en el trimestre terminado en mayo, su mayor nivel en casi cinco años; mientras que las segundas mostraron que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) se contrajo un 0,9% en el quinto mes del año, acumulando cinco caídas consecutivas.

En el marco de una declaración conjunta con su homólogo paraguayo, Santiago Peña, Kast indicó que “Chile hoy pasa por un momento complejo por el Imacec. Hemos visto cifras que tienen más de una luz de alerta. Igual que el desempleo, que hay que revertir.”

Agregó que por eso es importante avanzar en alianzas comerciales regionales y con el resto del mundo para recuperar el crecimiento: "En momentos de bonanza se olvida y solo se acuerda cuando hay dolor, uno se acuerda de la salud cuando está enfermo”, refrendando que “nos dimos cuenta tarde que tenemos una enfermedad económica”.

Luego aprovechó de destacar el modelo tributario paraguayo que ha reducido impuestos para atraer inversión. “Bajando impuestos, ustedes han dado un ejemplo al mundo que han podido crecer”, dijo en referencia al proyecto de ley miscelánea que se discute en Chile y que considera una fuerte rebaja impositiva.

Acuerdo de doble tributación

En medio de sus últimas actividades en Paraguay, el Presidente también expuso ante el Congreso Pleno de ese país, donde volvió a destacar la rebaja de impuestos para atraer inversiones.

El mandatario chileno, junto a su delegación de empresarios y parlamentarios que lo acompañan, llegó hasta la sede del Poder legislativo donde sostuvo que “este es un país que ha ido ordenando sus cuentas y logrado atraer de forma sorprendente la inversión extranjera. Con eso se generan más empleos y por eso el modelo paraguayo es uno a evaluar, porque ustedes bajaron impuestos, que es contra intuitivo para algunos”.

Kast también reiteró que “sin seguridad no hay libertad ni inversión”.

Cabe recordar que el sistema de impuestos en Paraguay se destaca a nivel internacional por ser simple y de baja carga fiscal. Se basa en el principio de territorialidad y en la regla conocida como el "Triple 10": 10% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), 10% de Impuesto a la Renta Empresarial; y 10% de Impuesto a la Renta Personal, lo que ha significado un impulso a nuevas inversiones en los últimos años.

Kast y Peña firmaron un acuerdo para evitar la doble tributación entre ambos países, “que busca dar certezas jurídicas y también fomentar el comercio” indicó el mandatario chileno.

Los otros acuerdos suscritos se refieren a materias de seguridad y combate a la trata de personas.