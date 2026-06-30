Tasa de desocupación nacional supera expectativas y sube a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, máximo en casi cinco años
El indicador en mujeres llegó a 10,5%, 0,4 punto porcentual más alto que el mismo período del año pasado y similar al trimestre inmediatamente anterior, informó el INE.
Noticias destacadas
A 9,4% subió la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre marzo-mayo de 2026, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que se ubicó sobre las expectativas y que marcó un máximo desde el trimestre terminado a junio de 2021.
"En 12 meses, registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,8%)", indicó el INE en un comunicado.
Analistas esperaban una tasa de desempleo de 9,2% para el trimestre móvil marzo-mayo, de acuerdo con el consenso de las estimaciones en la encuesta de Bloomberg.
La tasa de participación se situó en 62,4%, incrementándose 0,2 pp. en 12 meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,5%, decreciendo 0,1 pp. en el período, indicó el INE. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, creció 0,2%, influida por las personas inactivas habituales (0,2%) y personas inactivas potencialmente activas (0,2%).
En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,5%, aumentando 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,0% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,5% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas se expandieron 6,5%, incididas por las cesantes (6,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (10,5%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,6% y 48,0%, incrementándose 0,6 pp. y 0,3 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,4%, influidas por las inactivas potencialmente activas. La tasa de desocupación en mujeres se mantuvo en el mismo nivel comparado con el trimestre inmediatamente anterior.
En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,6%, creciendo 0,5 pp. en un año, a raíz del alza de 0,8% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,2% registrada por los ocupados. Los desocupados aumentaron 7,3%, incididos por los cesantes (5,8%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (24,1%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,6% y 65,5%, decreciendo 0,1 pp. y 0,4 pp., en cada caso. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 1,2%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tasa de desocupación nacional supera expectativas y sube a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, máximo en casi cinco años
El indicador en mujeres llegó a 10,5%, 0,4 punto porcentual más alto que el mismo período del año pasado y similar al trimestre inmediatamente anterior, informó el INE.
CMF cancela inscripción en registro de prestadores de servicios financieros a Frontal Trust S.A. y otras 16 entidades por incumplimiento de Ley Fintech
De acuerdo al regulador, no cumplieron los requisitos de la legislación y la normativa, como no proporcionar información actualizada o no recibir la autorización final para operar. La firma explicó que "bajo la nueva normativa, se hizo evidente para Frontal Trust S.A. que no requería la inscripción como asesor de inversión y en consecuencia, se decidió esperar que la CMF, de oficio, cancelara la inscripción".
¿Ruta Talca-Chillán a la venta? Los caminos que se abren para la concesión de la china CRCC tras millonarias deudas
En medio de la disputa con la firma, el MOP ha evaluado poner fin al contrato o facilitar la venta de la concesión. Banco Santander ya cuenta con un mandato para llevar este proceso, aunque la empresa niega esa opción.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete