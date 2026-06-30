Tasa de desocupación nacional supera expectativas y sube a 9,4% en el trimestre marzo-mayo, máximo en casi cinco años

El indicador en mujeres llegó a 10,5%, 0,4 punto porcentual más alto que el mismo período del año pasado y similar al trimestre inmediatamente anterior, informó el INE.

A 9,4% subió la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre marzo-mayo de 2026, informó el lunes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en una variación que se ubicó sobre las expectativas y que marcó un máximo desde el trimestre terminado a junio de 2021.

"En 12 meses, registró un ascenso de 0,5 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%), mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,8%)", indicó el INE en un comunicado.

Analistas esperaban una tasa de desempleo de 9,2% para el trimestre móvil marzo-mayo, de acuerdo con el consenso de las estimaciones en la encuesta de Bloomberg.

La tasa de participación se situó en 62,4%, incrementándose 0,2 pp. en 12 meses, mientras que la tasa de ocupación alcanzó 56,5%, decreciendo 0,1 pp. en el período, indicó el INE. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, creció 0,2%, influida por las personas inactivas habituales (0,2%) y personas inactivas potencialmente activas (0,2%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 10,5%, aumentando 0,4 pp. en el período, producto del ascenso de 2,0% de la fuerza de trabajo, mayor al de 1,5% registrado por las ocupadas; mientras que las desocupadas se expandieron 6,5%, incididas por las cesantes (6,0%) y aquellas que buscan trabajo por primera vez (10,5%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,6% y 48,0%, incrementándose 0,6 pp. y 0,3 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,4%, influidas por las inactivas potencialmente activas. La tasa de desocupación en mujeres se mantuvo en el mismo nivel comparado con el trimestre inmediatamente anterior.

En los hombres, la tasa de desocupación alcanzó un 8,6%, creciendo 0,5 pp. en un año, a raíz del alza de 0,8% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,2% registrada por los ocupados. Los desocupados aumentaron 7,3%, incididos por los cesantes (5,8%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (24,1%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,6% y 65,5%, decreciendo 0,1 pp. y 0,4 pp., en cada caso. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo aumentaron 1,2%, influidos por los inactivos habituales e inactivos potencialmente activos.