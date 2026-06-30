En su debut ante Mercosur, Kast llama a los países del bloque a trabajar unidos contra el crimen organizado para potenciar libertad y comercio seguro

En su primera intervención en una cumbre regional, el mandatario instó a abordar temas como la gestión integrada de la fronteras y la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos.

El Presidente de la República, José Antonio Kast, realizó un llamado a combatir el crimen organizado transnacional y avanzar en mayor integración comercial segura para llevar más desarrollo a los países de la región, en lo que fue su primera intervención en una cumbre internacional desde que llegó a La Moneda el 11 de marzo.

Al encuentro, que se desarrolla en Asunción de Paraguay, asisten también los Presidentes de Brasil, Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; y el anfitrión Santiago Peña, de Paraguay.

El mandatario chileno, junto con solidarizar ante el terremoto en Venezuela donde Chile y gran parte de los países de la región presta ayuda con rescatistas, señaló que también se enfrenta “un terremoto silencioso que es el crimen organizado internacional” que llamó a enfrentar en forma conjunta.

"La Sudamérica que Chile viene a construir junto con ustedes es una región próspera porque es segura, segura porque es libre, y libre porque ha decidido una vez y para siempre que ningún cartel y que ninguna mafia, ningún totalitarismo decidirá por ninguna de nuestras naciones”, planteó el jefe de Estado.

Así, propuso que el Mercosur y los estados asociados construyan juntos una "arquitectura de seguridad” con metas y plazos claros para abordar temas como la gestión integrada de la fronteras, la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos, el control de tráfico de armas y el intercambio real de inteligencia entre fiscalías y policías.

Cabe señalar que durante el año 2025, el intercambio comercial acumulado entre Chile y el Mercosur alcanzó un total de US$ 22.934 millones. Esta cifra consolida al bloque (compuesto principalmente por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) como el tercer socio comercial más importante para nuestro país.

En tanto, Chile exporta predominantemente cobre, molibdeno, salmones y manufacturas industriales hacia el bloque. Por su parte, importa del bloque bienes agrícolas, carnes, automóviles y combustibles.