En su debut ante Mercosur, Kast llama a los países del bloque a trabajar unidos contra el crimen organizado para potenciar libertad y comercio seguro
En su primera intervención en una cumbre regional, el mandatario instó a abordar temas como la gestión integrada de la fronteras y la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos.
Noticias destacadas
El Presidente de la República, José Antonio Kast, realizó un llamado a combatir el crimen organizado transnacional y avanzar en mayor integración comercial segura para llevar más desarrollo a los países de la región, en lo que fue su primera intervención en una cumbre internacional desde que llegó a La Moneda el 11 de marzo.
Al encuentro, que se desarrolla en Asunción de Paraguay, asisten también los Presidentes de Brasil, Lula da Silva; de Uruguay, Yamandú Orsi; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; y el anfitrión Santiago Peña, de Paraguay.
El mandatario chileno, junto con solidarizar ante el terremoto en Venezuela donde Chile y gran parte de los países de la región presta ayuda con rescatistas, señaló que también se enfrenta “un terremoto silencioso que es el crimen organizado internacional” que llamó a enfrentar en forma conjunta.
"La Sudamérica que Chile viene a construir junto con ustedes es una región próspera porque es segura, segura porque es libre, y libre porque ha decidido una vez y para siempre que ningún cartel y que ninguna mafia, ningún totalitarismo decidirá por ninguna de nuestras naciones”, planteó el jefe de Estado.
Así, propuso que el Mercosur y los estados asociados construyan juntos una "arquitectura de seguridad” con metas y plazos claros para abordar temas como la gestión integrada de la fronteras, la persecución coordinada de los flujos financieros ilícitos, el control de tráfico de armas y el intercambio real de inteligencia entre fiscalías y policías.
Cabe señalar que durante el año 2025, el intercambio comercial acumulado entre Chile y el Mercosur alcanzó un total de US$ 22.934 millones. Esta cifra consolida al bloque (compuesto principalmente por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) como el tercer socio comercial más importante para nuestro país.
En tanto, Chile exporta predominantemente cobre, molibdeno, salmones y manufacturas industriales hacia el bloque. Por su parte, importa del bloque bienes agrícolas, carnes, automóviles y combustibles.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Tras conflicto con comunidades indígenas, Isa Vías pide al MOP US$ 40 millones por paralización de obras en Ruta del Loa
La sociedad acusó que las obras estuvieron paralizadas durante cuatro años debido a conflictos territoriales y judiciales con las comunidades, al punto de que trabajadores de la concesión sufrieron agresiones físicas.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete