Codelco anuncia evaluación de venta de activos en su Plan Estratégico, tras negar información sobre El Abra y Quebrada Blanca

Codelco informó que "en los próximos meses" llevará adelante el proceso de definición de su Plan Estratégico, instancia en la que se evaluarán "de manera integral" distintos aspectos de su gestión y desarrollo futuro. En un comunicado, la estatal detalló que esto incluye su estructura operacional y de costos, su cartera de proyectos, alternativas de financiamiento y también: "eventuales ventas de activos", entre otras materias.

"Dicho proceso permitirá identificar y analizar las distintas alternativas que contribuyan a fortalecer su sostenibilidad operacional y financiera", señaló la compañía.

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La declaración de la gigante de cobre se dio luego de que DF diera a conocer que el actual presidente del directorio, Bernardo Fontaine, ha estado analizando -entre otras opciones- la posibilidad de vender la participación minoritaria que tiene la compañía en El Abra (49%) y/o la de Quebrada Blanca (10%) para enfrentar la compleja situación financiera de la estatal y su deuda de más de US$ 25.000 millones. Dichas evaluaciones, informó este medio, han sido entre sus círculos más cercanos y aún es algo que no se presenta al directorio.

Al respecto, Codelco indicó que la información "no se ajusta a la realidad" y que "ni el directorio ni su presidente han analizado, discutido o adoptado decisión alguna respecto de la venta de dichas participaciones".

Agregó que el foco actual del directorio y la administración está puesto en cuatro pilares: seguridad; maximizar los excedentes para el Fisco, lo que implica rentabilizar las operaciones sin aumentar la deuda; ordenar la casa con mano firme y transparencia; y fortalecer la sostenibilidad.