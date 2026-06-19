Silvia Fernández de BlackRock: “Es una reforma de pensiones tremendamente compleja en plazos; repensarlos es prudente"

La líder de BlackRock para Chile, Argentina y Uruguay advierte que los plazos de implementación de la reforma de pensiones pueden tensionar al mercado, y plantea cambios para profundizar el mercado de capitales y reactivar la inversión.

La advertencia es técnica, pero su alcance es político. En plena implementación de la reforma de pensiones, Silvia Fernández —cabeza de la oficina de BlackRock para Chile y, desde 2025, también para Argentina y Uruguay— pone el foco en los plazos, un punto que, dice, puede mover los mercados.

"Es una reforma tremendamente compleja", sostiene, con etapas que se encadenan y se superponen, y para las que el sistema, asegura, no necesariamente está calibrado.

Ingeniera Civil de la Universidad Católica y considerada una de las voces de peso del mercado de capitales chileno, Fernández conoce el sistema desde varios ángulos. Además de su cargo en la mayor gestora de activos del mundo, integra el Consejo Consultivo del Mercado de Capitales, es directora de InBest y forma parte de la mesa directiva del Endowment de Inacap. Forbes la ha incluido entre las mujeres más poderosas de Chile.

Desde su oficina en el edificio Isidora 3000, Fernández conversó con Señal DF sobre la contingencia política y económica, desde una posición que combina la mirada de asesora del mercado con la de un actor directamente involucrado: BlackRock es hoy el mayor gestor de los fondos de pensiones chilenos, con más de US$ 19,3 mil millones bajo administración.

En cuanto al balance de los primeros 100 días del Presidente, Fernández le da un espaldarazo. “Vemos con optimismo el mercado local; nos gusta el apetito del Gobierno por hacer las cosas pro inversión, procrecimiento y pro empleo formal”.

La advertencia: los plazos de la reforma de pensiones

—Usted señalaba que la reforma debía ir acompañada de una modernización de las políticas. ¿Se recogió esa preocupación?

—Los grandes fondos de pensiones del mundo hoy operan bajo un total portfolio approach: una mirada más holística, porque el contexto geopolítico y la volatilidad exigen un manejo más selectivo y ágil. Hemos sido enfáticos con el Gobierno, la Superintendencia y las AFP: la forma más ágil de responder a futuro es que cada administrador defina su propio benchmark y compita por un mejor performance.

—¿Le preocupa el calendario de implementación?

—Mucho. El sistema opera con cinco multifondos y, según el período, entre 20% y 30% de los afiliados no está en el que le corresponde por edad. El solo hecho de pasar esos multifondos a fondos generacionales ya tiene impacto en el mercado y sobre esos afiliados. Y estamos ante una reforma con plazos acotados que además se superponen y no conversan entre sí: transicionar de multifondos a generacionales, luego a un nuevo régimen de inversión, y después a un esquema de premio y castigo a 36 meses con licitación. Es un calendario tremendamente complejo.

—¿Habría que cambiar ese cronograma?

—Implicaría un cambio legal. Yo sólo levanto el punto de que repensar los plazos es prudente.

—Entran a regir límites a las comisiones implícitas que pagan los fondos a gestores externos. ¿Cómo afecta su modelo con las AFP?

—No le vemos mayor diferencia respecto de hoy; los límites globales son similares a lo que ya pagan las AFP. El mayor impacto vendrá de la asignación a mercados privados, que son de mayor costo y condicionarán cuánto se puede invertir en mercados públicos. Ese mix vendrá dado más por el régimen de inversiones que por el límite de costo.

—BlackRock adquirió gestores privados como GIP y HPS, ¿qué tan listos están para ofrecer alternativos a las AFP?

—100% listos. HPS es hoy el mayor administrador de crédito privado entre las AFP en Chile, y es un manager que nos enorgullece. GIP, que es infraestructura, complementa esa línea sin superponerse. La infraestructura nos entusiasma por la enorme demanda energética y de datos que traerá la inteligencia artificial.

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Reforma al mercado de capitales y Plan de Reconstrucción

—El ministro Quiroz anunció una nueva reforma al mercado de capitales. ¿Qué espera de ella?

—Hay mucho por hacer. Simplificar la normativa para nuevas emisiones, porque no ha habido emisiones en años. Eliminar el impuesto a la ganancia de capital para todo el mercado, sin distinción por presencia bursátil. Y permitir que los fondos de pensiones puedan cargar al fondo inversiones en vehículos locales sin presencia bursátil: hoy eso impide tener un ETF del mercado chileno. Si lanzas un ETF del IPSA, las AFP no pueden comprarlo porque no pueden cargar los costos, y sin ese volumen no hay tracción. Un ETF local con liquidez sería una vía fácil y barata de acceder a todo el mercado y le daría profundidad.

—Ya existen tres ETF del IPSA: de BTG, Singular e Itaú.

—Sí, pero no pueden contener al mercado completo: al incluir acciones de baja presencia bursátil, lo de alta presencia no se puede cargar al fondo.

—¿Cómo ve el proyecto de reconstrucción que avanza en el Congreso?

—Como una medida positiva. Va en línea de impulsar la inversión, el crecimiento y el empleo formal, tres variables que Chile necesita con urgencia y que están ligadas entre sí: cuando impulsas el empleo formal, impulsas también las pensiones, el crecimiento y la inversión local.

—¿Y el riesgo fiscal?

—Sin vías para privilegiar el crecimiento, la inversión y el empleo, no hay cómo solucionar el déficit fiscal. Chile lleva más de una década creciendo al 2% o menos; no hay sector político ni industria que no aplaudiera mayor crecimiento e inversión.

—Una de las medidas en discusión es eliminar el impuesto a la venta de acciones y cuotas de fondos con presencia bursátil. ¿Es suficiente para dinamizar la liquidez?

—Es una medida acertada, pero echo de menos que no sea extensiva a todos los emisores: son justamente los de menor presencia bursátil —que suelen coincidir con los de menor capitalización— los que más necesitan financiamiento. Entregarles las mismas condiciones sería positivo.

—El proyecto contempla la repatriación de capitales con un impuesto reducido. ¿Ven disposición a traerlos de vuelta?

—Todavía vemos dudas sobre el alcance de la medida. Por nuestro rol fiduciario no puedo comentar opiniones de clientes, pero falta conocer detalles: por ejemplo, si "invertir en Chile" significa emisores chilenos o instrumentos chilenos, y qué pasa con un fondo chileno con subyacentes extranjeros. Una vez aprobado el proyecto, falta conocer la bajada de cada medida.