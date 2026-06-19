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Silvia Fernández de BlackRock: “Es una reforma de pensiones tremendamente compleja en plazos; repensarlos es prudente"

La líder de BlackRock para Chile, Argentina y Uruguay advierte que los plazos de implementación de la reforma de pensiones pueden tensionar al mercado, y plantea cambios para profundizar el mercado de capitales y reactivar la inversión.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 17:00 hrs.

Francisco Noguera BlackRock Chile Argentina Uruguay reforma Pensiones
<p>Foto: Julio Castro.</p>

Foto: Julio Castro.

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