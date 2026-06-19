China elimina más de 12.000 carreras universitarias y acelera formación en IA, chips y robótica

Su ministerio de Educación estableció un mecanismo coordinado de formación de talentos destinado a armonizar la innovación científico-tecnológica, el desarrollo industrial y las necesidades estratégicas del gigante asiático.

Las universidades de China han eliminado o suspendido 12.200 programas de pregrado entre 2021 y 2025, al tiempo que crearon más de 10.200 nuevas carreras, modificando más del 30% de su oferta académica, de acuerdo con datos difundidos este mes por el Ministerio de Educación de China y consignados por la agencia estatal Xinhua.

Se trata del resultado de una profunda reorganización impulsada por Beijing para adecuar la formación de pregrado a las necesidades de su próxima etapa de desarrollo económico.

La iniciativa se enmarca en el Plan de Acción para el Ajuste y la Optimización de las Disciplinas y Carreras Académicas, publicado por el Ministerio de Educación en agosto de 2025, que busca alinear la oferta académica con el avance tecnológico, las industrias emergentes y las prioridades estratégicas nacionales.

A su vez, el programa está estrechamente vinculado al XV Plan Quinquenal (2026-2030), que contempla una expansión de la educación superior de alta calidad y pone especial énfasis en la formación de profesionales en ciencia, ingeniería, agricultura y medicina para respaldar los objetivos de modernización e innovación del país.

En declaraciones a la señalada agencia de noticias, el ministro de Educación, Huai Jinpeng, señaló que China establecerá un mecanismo coordinado de formación de talentos destinado a armonizar la innovación científico-tecnológica, el desarrollo industrial y las necesidades estratégicas nacionales.

En ese marco, sostuvo que el país continuará ajustando y optimizando sus disciplinas académicas, además de explorar nuevos modelos de formación para impulsar talento de primer nivel. Adicionalmente, el plan contempla mecanismos para identificar carreras con menor demanda, calidad decreciente o capacidades insuficientes, las que podrán ser objeto de reformas o ajustes.

“El objetivo final de la planificación de programas académicos es mejorar la calidad del desarrollo del talento”, afirmó Zhang Nanxing, director del Instituto de Educación Superior de la Academia Nacional de Ciencias de la Educación de China.

¿ Qué carreras salen y cuáles entran?

La reorganización no implica la eliminación de carreras a nivel nacional, sino una revisión de programas específicos por parte de las universidades. Sin embargo, la tendencia es clara. Según reportó South China Morning Post a partir de datos oficiales y anuncios de instituciones de educación superior,, disciplinas que en algunos casos son consideradas saturadas o con menores perspectivas laborales.

En sentido contrario, entre las especialidades incorporadas destacan inteligencia artificial, inteligencia incorporada (embodied AI), circuitos integrados y semiconductores, tecnologías marinas inteligentes, sistemas no tripulados, economía de baja altitud (nuevo sector basado en drones, taxis aéreos y servicios comerciales de movilidad aérea) y otras disciplinas vinculadas a la economía digital y la manufactura avanzada.

La actualización más reciente del catálogo nacional de carreras universitarias, publicada por el Ministerio de Educación, también incorporó 15 nuevas titulaciones interdisciplinarias, reflejando la creciente demanda por profesionales capaces de desenvolverse en la intersección de distintas áreas del conocimiento. Entre ellas figuran programas de inteligencia incorporada y ciencia, así como tecnología cerebro-computadora.

Pero la apuesta no se limita exclusivamente a las disciplinas tecnológicas. Xinhua destacó que varias de las nuevas carreras buscan responder a desafíos asociados al bienestar de la población. Entre ellas aparecen programas vinculados al tai chi aplicado a la salud pública, el diseño inteligente del paisaje para mejorar la calidad de los entornos urbanos y rurales, y la arteterapia orientada a la salud mental.

La estrategia también contempla adaptaciones a las características productivas de cada región. En la provincia de Heilongjiang, en el noreste del país, las autoridades educativas apoyaron la creación de una carrera enfocada en danza sobre hielo y nieve, aprovechando el crecimiento de la economía basada en esas características que crece en esa localidad.

A nivel institucional, varias universidades ya comenzaron a especializarse en áreas consideradas prioritarias. La Universidad de Sichuan obtuvo autorización para impartir la primera licenciatura del país en procesos y equipos de semiconductores, un programa diseñado para fortalecer la autosuficiencia tecnológica de China en toda la cadena de valor de los circuitos integrados.

Otros planteles han optado por flexibilizar la formación de sus estudiantes. La Universidad Xi'an Jiaotong, por ejemplo, permite elegir trayectorias académicas centradas en investigación científica, integración interdisciplinaria o emprendimiento, incorporando una oferta transversal de cursos en cada una de esas áreas.