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China elimina más de 12.000 carreras universitarias y acelera formación en IA, chips y robótica

Su ministerio de Educación estableció un mecanismo coordinado de formación de talentos destinado a armonizar la innovación científico-tecnológica, el desarrollo industrial y las necesidades estratégicas del gigante asiático.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Viernes 19 de junio de 2026 a las 14:34 hrs.

China universidades Inteligencia Artificial IA robots tecnología Ciencia Asia Francisca Guerrero
<p>China elimina más de 12.000 carreras universitarias y acelera formación en IA, chips y robótica</p>

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