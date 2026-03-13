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Economía

China fija prioridades para el próximo lustro y apunta al desarrollo de “nuevas fuerzas productivas de calidad”

El XV Plan Quinquenal de la República Popular, el tercero aprobado bajo el liderazgo de Xi Jinping, pone acento en la innovación, con la inteligencia artificial y la robótica como protagonistas.

Por: Francisca Guerrero

Publicado: Lunes 16 de marzo de 2026 a las 04:00 hrs.

Francisca Guerrero
<p>Xi Jinping se convirtió en secretario general del Partido Comunista de China en noviembre de 2012 y Presidente de la República Popular China en marzo de 2013, desde entonces se han aprobado tres planes quinquenales. Foto: Reuters</p>

Xi Jinping se convirtió en secretario general del Partido Comunista de China en noviembre de 2012 y Presidente de la República Popular China en marzo de 2013, desde entonces se han aprobado tres planes quinquenales. Foto: Reuters

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