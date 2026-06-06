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Menor llegada de argentinos golpea las ventas de los grandes retailers en Chile, mientras sus operaciones en el exterior avanzan a dos dígitos

El debilitamiento del consumo, un mercado laboral menos dinámico y las presiones sobre el poder adquisitivo también marcaron el desempeño del retail durante el primer trimestre.

Por: Laura Guzmán

Publicado: Lunes 8 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

Laura Guzmán
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

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