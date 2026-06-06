Menor llegada de argentinos golpea las ventas de los grandes retailers en Chile, mientras sus operaciones en el exterior avanzan a dos dígitos
El debilitamiento del consumo, un mercado laboral menos dinámico y las presiones sobre el poder adquisitivo también marcaron el desempeño del retail durante el primer trimestre.
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Mientras que en 2025 la llegada de turistas argentinos fue uno de los principales motores para las ventas del comercio chileno, durante este año el fenómeno ha jugado en sentido contrario.
Los resultados del primer trimestre de las principales compañías de retail abiertas en bolsa muestran que la desaceleración de las compras realizadas por visitantes trasandinos tuvo un impacto relevante en el desempeño de sus negocios.
Por ejemplo, los ingresos del segmento retail de Forus en Chile retrocedieron 5,6%, hasta los $ 66.361 millones, mientras que su Ebitda cayó 19,2%. Ripley también registró un desempeño negativo. Las ventas de su segmento minorista en Chile disminuyeron 9,3%, llegando a $215.163 millones, mientras que su Ebitda descendió 90,2%.
En Cencosud, el negocio de tiendas por departamento en el país anotó una caída de 12,6%, que totalizaron $ 259.587 millones; mientras que su Ebitda ajustado disminuyó 40,9%.
Falabella e Hites, en tanto, mostraron resultados más bien estancados. En el caso de Falabella, su segmento retail creció apenas 0,2%, alcanzando ingresos por $ 504.905 millones. Por su parte, Hites elevó sus ventas en 1%, hasta los $ 55.587 millones.
Las cinco compañías coincidieron en atribuir parte importante de este desempeño a la menor incidencia de las compras realizadas por turistas argentinos. Sin embargo, ese no fue el único factor que afectó a la industria. El analista de Bice Inversiones, Eduardo Ramírez, señaló que el sector enfrenta, además, un entorno de consumo local más complejo, marcado por mayores expectativas inflacionarias y un mercado laboral menos dinámico, considerando una tasa de desempleo de 9,1%.
La excepción fue Tricot, cuyo negocio retail creció 11,3% impulsado por una propuesta comercial enfocada en moda rápida y una mayor cantidad de liquidaciones de temporada.
Esta visión también fue compartida por algunas de las empresas. Forus indicó que sus resultados se vieron afectados por un desafiante contexto macroeconómico nacional, además del efecto negativo que tuvo el alza de los combustibles.
Cencosud e Hites apuntaron en una dirección similar. Ripley, en tanto, explicó que su desempeño también estuvo influido por un menor número de tiendas operativas.
La excepción fue Tricot, que cerró el trimestre con un crecimiento del 11,3%. Según Ramírez, este resultado estuvo impulsado por una propuesta comercial enfocada en moda rápida y una mayor intensidad de liquidaciones de temporada.
No obstante, el analista advirtió que el incremento en ventas fue más que compensado por una contracción del margen bruto, lo que terminó derivando en una caída del Ebitda, en línea con la dinámica observada en el resto de la industria.
El exterior
Para aquellas compañías con presencia internacional, el desempeño fuera de Chile permitió compensar parcialmente la debilidad del mercado local.
Forus destacó que durante el primer trimestre sus filiales internacionales registraron un “robusto crecimiento” del 18,1%. Al desagregar por país, los ingresos en Perú aumentaron 23,4%, hasta los $ 10.299 millones, mientras que su Ebitda avanzó 39,3%. En Colombia, las ventas crecieron 24,2%, hasta los $ 9.691 millones, y el Ebitda se expandió 40,9%. En Uruguay, en tanto, los ingresos aumentaron 6,6%, alcanzando $ 8.572 millones, mientras que el Ebitda subió 15,5%.
Los ingresos del negocio retail de Ripley en Perú aumentaron 16,8% en pesos chilenos, llegando a $ 138.244 millones. Su Ebitda, por su parte, se disparó 112,8%.
Falabella siguió una tendencia similar. En Perú, las ventas de su segmento retail crecieron 19,8%, hasta los $ 259.906 millones. En Colombia, en tanto, los ingresos alcanzaron los $ 133.993 millones, lo que representó un avance de 16,6%.
Según Ramírez, el desempeño de Perú respondió tanto a iniciativas implementadas por las compañías como a factores macroeconómicos. Entre ellos destacó una mejora en la liquidez de los hogares tras el octavo retiro de fondos de pensiones.
Adicionalmente, indicó que la evolución del tipo de cambio también habría contribuido favorablemente, aunque en menor medida.
En los otros mercados, las firmas apuntaron que el crecimiento estuvo asociado a la apertura de nuevas tiendas, al buen desempeño de los locales existentes y al avance de los canales digitales.
Lo que viene
Pese al complejo inicio de año, las compañías mantienen una visión positiva para los próximos trimestres. El CEO de Hites, Felipe Longo, señaló que los resultados del Cyber recién finalizado, donde registraron un crecimiento superior al 20%, entregan señales alentadoras para el desempeño futuro.
Asimismo, explicó que las sinergias obtenidas con el negocio financiero permitirán seguir fortaleciendo el área de retail.
“El trimestre refleja una recuperación gradual, con resultado operacional positivo, mejores márgenes y un mayor aporte del negocio financiero”, recalcó el ejecutivo.
Desde Falabella, en tanto, señalaron que se han preparado para enfrentar un escenario de mayor volatilidad, manteniendo una operación eficiente y flexible mediante una gestión activa de inventarios, proveedores y costos.
La compañía agregó que tanto en Chile como en el resto de la región continúa reforzando su propuesta de valor y la experiencia integrada entre tiendas físicas y canales digitales, para impulsar así las ventas.
Ramírez, sin embargo, se mostró más cauteloso. “La mayor incertidumbre externa y el alza reciente de los combustibles estarían generando una mayor cautela en el gasto de los hogares, generando presión sobre las ventas del sector”, concluyó.
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