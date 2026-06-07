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OPEP+ acuerda cuarto aumento de la cuota de producción de petróleo desde el cierre del estrecho de Ormuz

La guerra ha reducido los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, provocando la mayor crisis de suministro de la historia, ya que miembros clave de la OPEP+, entre ellos Arabia Saudita, no han podido abastecer plenamente a sus clientes desde finales de febrero.

Por: Reuters

Publicado: Domingo 7 de junio de 2026 a las 10:56 hrs.

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<p>OPEP+ acuerda cuarto aumento de la cuota de producción de petróleo desde el cierre del estrecho de Ormuz</p>

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