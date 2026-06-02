A días de una reunión clave, expertos alertan a la OPEP+ por disrupciones en el suministro de petróleo hasta fin de año

Expertos de la industria petrolera señalaron a la OPEP+ que las interrupciones del suministro provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz persistirán hasta fines de año, incluso si la vía marítima reabre rápidamente.

Consultores y analistas reunidos este lunes en la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en Viena advirtieron que tomaría muchos meses volver a las operaciones previas a la guerra, según dos asistentes al encuentro. Ambos pidieron no ser identificados debido a que la reunión fue privada.

El estrecho de Ormuz .por donde anteriormente transitaba el 20% del petróleo y gas del mundo- quedó efectivamente bloqueado al inicio de la guerra entre una alianza de Estados Unidos e Israel e Irán, el 28 de febrero. Su cierre ha provocado un fuerte aumento en los precios de combustibles clave como la gasolina, el diésel y el combustible para aviones, impactando a los consumidores con una nueva ola de inflación.

La evaluación compartida en la sede de la OPEP coincide con la visión del director ejecutivo de Adnoc, Sultan Al Jaber, quien afirmó que los flujos de petróleo desde Medio Oriente no se recuperarán completamente hasta bien entrado 2027, incluso si el conflicto con Irán termina de inmediato.

¿Cuándo se reune la OPEP+?

La OPEP invita periódicamente a analistas para informar a funcionarios y representantes de los países miembros en la secretaría del grupo. Entre los expositores programados para la reunión técnica figuraban S&P Global, FGE NexantECA, Vortexa, Kpler Ltd. y Energy Aspects

En esta ocasión, el reporte de la industria coincide con la previa a la reunión de ministros de petróleo y de energía de sus integrantes, agendada para este domingo 7 de junio. Se anticipan definiciones de políticas de suministro del grupo, en la primera reunión de esta envergadura desde noviembre del año pasado.

De cara a dicho evento, la OPEP realizará una reunión de su Junta de la Comisión Económica, un panel de expertos técnicos que analiza las condiciones del mercado en representación de los ministros.