A días de una reunión clave, expertos alertan a la OPEP+ por disrupciones en el suministro de petróleo hasta fin de año
Se trata de comentarios técnicos que se entregan en la previa de la reunión del organismo, agendada para el domingo 7 de junio.
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