El impacto económico del Mundial de Fútbol 2026 para sus anfitriones

La Copa Mundial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) 2026 a punto de comenzar y se espera que -con sus 48 competidores y 104 partidos, en 16 localidades- genere a nivel global un estimado de US$ 11 mil millones para la FIFA, lo que representa un aumento del 56% frente al mundial de Qatar 2022 donde esa cifra llegó a US$ 7 mil millones.

Pero el “mayor evento que la humanidad haya visto jamás” -según calificó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino- también tendrá un impacto económico para los tres anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá, países que paralelamente al evento estarán renegociando su acuerdo tripartito de libre comercio.

Pese a la enorme envergadura de torneo futbolístico, la analista de inversiones de Saxo Bank, Dorian Anglada, sostiene en un informe recientemente publicado que “la Copa Mundial de 2026 debe entenderse menos como un motor de transformación económica estructural y más como una reasignación temporal de la actividad, cuyo alcance económico real suele ser más modesto”.

La analista precisa que “las ganancias económicas son principalmente locales, específicas de cada sector y se limitan a la duración del evento”. Además, llama a considerar que “los grandes eventos deportivos suelen sufrir sobrecostes e impactos posteriores que no alcanzan las estimaciones iniciales”.

La moderación en las expectativas sobre el efecto económico es compartida por Natixis CIB, que en un reporte plante que “la experiencia demuestra que los beneficios económicos reales a menudo no alcanzan las proyecciones iniciales, sobre todo en economías grandes y maduras con infraestructura ya existente”.

Dicho aquello, la entidad financiera francesa califica a la Copa del Mundo como una instancia “más valiosa como ejercicio de marca y soft-power que como catalizador de crecimiento a largo plazo”.

Estados Unidos: efecto económico marginal

Estados Unidos será el anfitrión que más partidos albergará, con 78 de 104 encuentros organizados en 11 ciudades. Pese a esto, el impacto del Mundial 2026 sería más bien limitado principalmente debido al tamaño del PIB.

Según las proyecciones de la FIFA y la Organización Mundial del Comercio, la Copa del Mundo generará cerca de US$ 17 mil millones en ingresos para EEUU, lo que corresponde a menos del 0,1% del PIB estadounidense.

En función de lo anterior, Anglada de Saxo Bank plantea que el evento “no constituiría (en EEUU) un motor de crecimiento significativo, con efectos principalmente a nivel local, a través del turismo, los servicios y el consumo en las ciudades anfitrionas”.

“Nuestra previsión es moderada debido a la incertidumbre que rodea a los viajes internacionales de entrada”, indica la consultora de hotelería STR.

El impacto en la industria hotelera tampoco sería muy notable. Una previsión de CoStar y Tourism Economics apunta a un incremento de 1,7% en los ingresos por habitación disponible durante los meses de junio y julio.

“Nuestra previsión es moderada debido a la incertidumbre que rodea a los viajes internacionales de entrada, que disminuyeron en 2025 a causa de cambios en las políticas y la percepción”, dijo el director senior de análisis de la consultora de hotelería STR, Isaac Collazo. “Aun así, un aumento del 1,7 % sería notablemente mejor que los meses anteriores (-0,4%) y posteriores (+1,0 %) al Mundial”.

“Si bien existe potencial de crecimiento para los mercados anfitriones, el impacto en el promedio total de EEUU es insignificante debido a la debilidad subyacente prevista en otros lugares”, explicó Collazo.

México: positivos impactos, aunque de alcance limitado

De los tres países sedes, México será el que tendrá menos encuentros, con solo 13 partidos repartidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Según un informe de movilidad elaborado por The Competitive Intelligence Unit (The CIU) junto a Uber, el impacto económico total podría alcanzar los US$ 2.570 millones en menos de un mes.

“Eso es importante porque representa un 0,13% adicional al PIB. Entonces es bastante la cantidad de dinero que se está generando y también una cantidad de empleos adicionales temporales”, señaló Gonzalo Rojón, el director de análisis de mercado de The CIU.

El efecto económico total podría alcanzar los US$ 2.570 millones en menos de un mes, lo que representa un 0,13% del PIB.

Para recibir el Mundial 2026, Ciudad de México realizó inversiones cercanas a US$ 462 millones enfocadas en conectividad, movilidad y recuperación de espacios públicos.

Las estimaciones de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), sindicato patronal de afiliación independiente que agrupa más de 36 mil empresas, proyectan una derrama económica importante de US$ 1.558 millones y 100 mil empleos solo en Ciudad de México gracias a cinco partidos oficiales y actividades paralelas.

Carlos Martínez, director general del Fondo Mixto de Promoción Turística de la CDMX, entregó una proyección más optimista en un podcast de Banorte, apostando por ingresos de alrededor de US$ 2.310 millones en CDMX, principalmente impulsados por hospedaje, restaurantes, transporte, entretenimiento y consumo.

Aun así, otros reportes, como el de Natixis CIB, proyectan que el impacto del torneo será más bien modesto, temporal y concentrado regionalmente.

Canadá: debate sobre el costo público

Canadá será sede de 13 partidos y, de acuerdo con la Oficina de Presupuesto Parlamentario (PBO en inglés), el apoyo gubernamental total para co-organizar el evento será de US$ 1.066 millones, por sobre los US$ 500 millones que se habían previsto en un inicio.

De este monto, US$ 473 millones serán aportados por el gobierno federal y US$ 593 millones serán financiados por otros niveles del gobierno.

Con un costo promedio de US$ 82 millones por partido, la provincia de Columbia Británica -que aloja a la ciudad de Vancouver y el estadio BC Place- será la que más gaste con un total estimado de US$ 578 millones, mientras que la provincia de Toronto desembolsará US$ 380 millones.

Los canadienses ganarían US$ 2.751 por el evento,según Saxo Bank, que advierte que aquello se deberá sopesar con los gastos.

Para Anglada de Saxo Bank, los beneficios económicos estimados para el país norteamericano alcanzarán los US$ 2.751 millones, pero estos ingresos deberán ser sopesados frente a los gastos públicos asociados a la organización del evento.

De hecho, en su Evaluación del Impacto Económico en Vancouver 2026, el Gobierno de la Columbia Británica (BC Stats) detalla que “no se espera que el evento en sí genere directamente PIB ni ingresos significativos para la provincia, ya que la mayor parte de los ingresos directos irán a parar a la FIFA”.

Aun así, el BC Stats agregó que las “actividades turísticas a largo plazo relacionadas con el turismo y sus efectos indirectos” traerán beneficios tanto para la provincia como para el sector turístico.