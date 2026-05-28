Gobernador de Florida propone eliminar gradualmente impuesto a la primera vivienda

DeSantis propuso elevar para los residentes la exención sobre propiedades acogidas al beneficio de vivienda principal desde US$ 50.000 hasta US$ 250.000, limite que eventualmente subiría a US$ 500.000.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, presentó una esperada propuesta para eliminar gradualmente los impuestos a la propiedad sobre la gran mayoría de las viviendas principales en el estado, una medida que transformaría la forma en que Florida se financia.

DeSantis propuso elevar la exención sobre propiedades acogidas al beneficio de primera vivienda a US$ 250 mil, lo que eliminaría por completo los impuestos a la propiedad para el 60% de los habitantes de Florida, señaló el gobernador en una conferencia de prensa. La exención subiría eventualmente a US$ 500 mil y cubriría al 92% de los propietarios de viviendas. La exención actual sobre el valor tasado de una vivienda es de US$ 50 mil.

“Si algún multimillonario de Brasil está comprando, grávenlo, perfecto, no tengo problema con eso”, dijo DeSantis. “Estoy velando por los floridanos”.

El gobernador convocó a una sesión especial para que los legisladores en Tallahassee comiencen a debatir la propuesta la próxima semana. Para convertirse en ley, deberá ser aprobada por el 60% de los legisladores y luego por otro 60% de los votantes más adelante este año.

Con el fin de evitar una gran llegada de nuevos residentes que compren viviendas para aprovechar el alivio tributario, DeSantis dijo que se exigirá que los habitantes de Florida tengan residencia por al menos cinco años antes de poder acceder al beneficio.

Más de una decena de estados están considerando eliminar o restringir severamente los impuestos a la propiedad, lo que alteraría una fuente clave de financiamiento para los gobiernos locales. El impulso forma parte de una revuelta más amplia promovida principalmente por legisladores republicanos que buscan capitalizar la frustración de los consumidores por el aumento del costo de vida, en medio de presiones inflacionarias que han elevado los precios.

DeSantis propuso utilizar excedentes de ingresos a nivel estatal para crear un fondo que apoye a los condados rurales que necesiten ayuda para financiar escuelas, policía, bomberos y otros servicios que actualmente se financian mediante impuestos a la propiedad.

“En Palm Beach están sentados sobre una mina de oro”, dijo DeSantis. “Tienen personas que viven ahí tres meses al año y compran viviendas de US$ 25 millones. Entonces esa debería ser la base tributaria, no los policías, profesores y pequeños empresarios”.

El líder de Florida, que compitió brevemente por la Presidencia en 2024, está en su último año completo de su segundo mandato como gobernador y ha planteado la eliminación de los impuestos a la propiedad como una de sus últimas medidas para consolidar su legado.

En la conferencia de prensa señaló que los gobiernos locales han cobrado excesivamente a los residentes, con impuestos a la propiedad que aumentaron desde unos US$ 32 mil millones en 2019 hasta cerca de US$ 60 mil millones al año.

Los legisladores de Florida planean votar más adelante esta semana el presupuesto para el próximo año fiscal. DeSantis dijo que espera que sea menor al del año anterior tras sus vetos y que el gasto estatal ha disminuido cada año durante los últimos cuatro años.