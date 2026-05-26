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La maquinaria de estímulos de Brasil toma velocidad mientras Lula busca la reelección

El mandatario brasileño pretende acelerar el crecimiento, incluso si eso debilita la campaña del banco central para contener los precios con una de las tasas de interés más altas del mundo.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 26 de mayo de 2026 a las 11:33 hrs.

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<p>La maquinaria de estímulos de Brasil toma velocidad mientras Lula busca la reelección</p>

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