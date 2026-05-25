La arriesgada travesía de un superpetrolero que logró sortear Ormuz tras ser interceptado por iraníes y estadounidenses

Una empresa de trading suiza poco conocida desempeñó un papel clave en el periplo del Agios Fanourios I con una carga de casi dos millones de barriles de petróleo iraquí.

Una empresa de trading suiza poco conocida desempeñó un papel clave en el tránsito por el estrecho de Ormuz de un superpetrolero cuyo viaje intermitente llamó la atención del mercado petrolero este mes.





El papel de Lytton SA, una empresa de trading ubicada en Ginebra y con vínculos con Irak, no se ha divulgado anteriormente. Esto recalca cómo el casi cierre del estrecho de Ormuz está generando enormes oportunidades de negocio para operadores y navieras dispuestos a asumir los riesgos de la travesía.





El recorrido del Agios Fanourios I que transporta crudo iraquí a Vietnam se convirtió en el tema de conversación de la industria petrolera mundial previamente este mes, mientras operadores analizan datos satelitales en busca de señales de que el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz pudiera estar aumentando y ofreciendo cierto alivio a la mayor interrupción del suministro en la historia del mercado petrolero.





El superpetrolero, que transportaba algo menos de dos millones de barriles de crudo, fue interceptado primero por las autoridades iraníes y luego por las estadounidenses.

Apenas logró sortear el bloqueo naval estadounidense hace poco más de una semana, tras la intervención de la petrolera estatal vietnamita.





Si bien el petróleo estaba destinado a PetroVietnam Oil Corp., fue Lytton quien asumió la responsabilidad de transportarlo a través del estrecho de Ormuz y su posterior trayecto, según indicaron los lugareños.





Lytton y PetroVietnam declinaron hacer comentarios. Eastern Mediterranean Maritime, la empresa gestora del Agios Fanourios I, comunicó que desconocía la participación de otras compañías, salvo las petroleras estatales de Vietnam e Irak.





Gran descuento

La recompensa por sacar la carga fue considerable: Lytton compró el petróleo en el puerto iraquí de Basora con un descuento de US$18 por barril respecto a los precios de referencia, según una fuente. Teniendo en cuenta las primas que se pagan por el petróleo fuera del golfo Pérsico, esto supone un ganancia bruta para el operador de aproximadamente US$60 millones.





Según ejecutivos del sector del comercio y el transporte marítimo, las enormes ganancias que se ofrecen están generando un gran interés, desde actores consolidados en el mercado petrolero hasta recién llegados. La petrolera estatal iraquí ha estado ofreciendo cargamentos con descuentos de hasta US$33,40 por barril este mes a cualquiera que esté dispuesto a comprar el petróleo en el golfo y arriesgarse a sacarlo.





Es la señal más reciente de cómo operadores se están beneficiando de la histórica perturbación en los mercados de los productos básicos causada por la guerra en Irán. Los principales comerciantes de petróleo del mundo están disfrutando de algunos de sus mejores resultados registrados, según informó Bloomberg, con márgenes comerciales de hasta US$20 o US$30 por barril, o entre US$40 millones y US$60 millones para un cargamento de un superpetrolero, en comparación con niveles más normales de unos pocos centavos.





Las mayores empresas de trading pueden aprovechar su envergadura y poder financiero para sacar partido de las oportunidades, pero los riesgos de transportar cargamentos por valor de cientos de millones de dólares a través del estrecho de Ormuz son comparativamente mayores para empresas más pequeñas como Lytton.





Con sede en Ginebra, Lytton fue fundada en 2024 por Hakim Darbouche, antiguo operador de petróleo del Trafigura Group, y Alan Konyar, exejecutivo de Onex DMCC. En Irak, Lytton es conocida por un acuerdo de comercialización de productos petrolíferos de la refinería Taurus en la región del Kurdistán. La empresa también opera en el Mediterráneo y Asia Oriental, donde comercializa crudo, productos petrolíferos y nafta.





Grandes costos



Sin embargo, si bien las ganancias brutas potenciales son enormes, no todos los aproximadamente US$60 millones en ganancias habrían ido a parar a Lytton: las tarifas de flete se han disparado desde que comenzó la guerra, lo que significa que los costos de envío para el Agios Fanourios I ascendieron a entre US$35 millones y US$40 millones, según una fuente. Los altos costos de demora —la tarifa diaria que cobran las compañías navieras por cualquier retraso— también reducen rápidamente las ganancias de un operador, agregó la fuente.





Eastern Mediterranean declaró que no podía “confirmar los detalles financieros” relacionados con el envío.





Por otro lado, está el riesgo que suponía el paso de un barco por el estrecho de Ormuz.





El Agios Fanourios I zarpó por el canal solo después de recibir la noticia de que las autoridades iraníes estaban dispuestas a permitir su paso, lo cual, según varias personas, se consiguió directamente a través del gobierno de Irak.





Según informaron, mientras intentaba atravesar el estrecho, Irán le ordenó en dos ocasiones que diera la vuelta, solo se le permitió continuar su viaje tras una intensa labor diplomática por parte de Irak. En un tercer intento, se le ordenó girar hacia Bandar Abbas, en Irán, según declaró una de las fuentes.





Según Eastern Mediterranean, el buque no llegó al puerto iraní y nunca fue abordado.





Cuando finalmente salió del estrecho la noche del 10 de mayo, parecía que el tránsito había sido exitoso, solo EEUU ordenó que el barco se detuviera en seco. Los estadounidenses sospechaban que el petrolero podría haber cargado crudo iraní, según declaró una fuente.





Eastern Mediterranean afirmó que no se le informó del motivo por el cual los estadounidenses detuvieron el barco y que desde hace tiempo ha dejado claro que no cargaba petróleo iraní.





PetroVietnam Oil escribió al Comando Central de la Armada de EE.UU. solicitando la liberación del buque cisterna, describiéndolo como de “extrema importancia” para el pueblo de Vietnam. Tras cinco días de espera, durante los cuales la Armada inspeccionó la embarcación, EEUU finalmente le permitió continuar su viaje.





Queda por ver si esta hazaña servirá de modelo para otros petroleros. Un aumento del tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz durante la última semana indica que algunos están dispuestos a afrontar los riesgos que esto conlleva.





Vitol Group, el mayor trader de productos básicos del mundo, ha estado ofreciendo petróleo iraquí con transferencia de barco a barco fuera del golfo, informó Bloomberg, lo que sugiere que también podría haber logrado hacer pasar barriles a través del estrecho de Ormuz.





Además de los riesgos físicos que implica el tránsito, existe el riesgo de sanciones. Irán ha estado exigiendo a los armadores el pago de un peaje para transitar por el estrecho de Ormuz, aunque no está claro cuántos lo están haciendo. El Departamento del Tesoro de EEUU ha declarado que pagar dicho peaje constituye una violación de las sanciones estadounidenses y que cualquier empresa extranjera que lo haga corre el riesgo de ser sancionada.





Una persona cercana a Lytton afirmó que la empresa no había pagado ningún peaje a Irán. Eastern Mediterranean declaró lo mismo.