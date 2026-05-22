Karen Dynan, exsubsecretaria del Tesoro de Estados Unidos: “Es posible que la Fed necesite subir las tasas más adelante este año y eso podría crear fuerzas recesivas”

La exsubsecretaria de Política Económica y execonomista jefe del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Karen Dynan, asegura que la economía de su país está recibiendo un “impulso real” de la inteligencia artificial (IA), aunque deja planteada una interrogante: “En qué medida eso está enmascarando problemas subyacentes”.

La actualmente académica de la Universidad de Harvard, en conversación con DF, asegura que el mayor problema que enfrenta la primera economía mundial es la guerra en Irán y su efecto inflacionario. De hecho, compartió la postura de los gobernadores disidentes de la Fed. Según las minutas de su reunión más reciente, estos se muestran partidarios de eliminar el sesgo de relajamiento monetario hacia adelante.

De todas maneras, la exautoridad de la administración de Barack Obama se manifestó confiada en la labor de la Fed ante este incierto escenario, destacando que las decisiones de la institución no dependen únicamente de su recién juramentado presidente, Kevin Warsh.

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- ¿Cómo evalúa, hasta ahora, el manejo de la economía de la administración Trump?

- Hay que distinguir entre la política económica propiamente tal y otras políticas que han tenido efectos económicos. Creo que ha habido aspectos positivos y negativos.

Los aranceles -que van y vienen según lo que decide la administración y lo que dictan los tribunales- han contribuido a presionar al alza la inflación, aunque de manera moderada y no en forma drástica.

El problema más importante en este momento, a mi juicio, es la guerra con Irán. Los objetivos del conflicto no son principalmente económicos, pero sus efectos secundarios sobre la economía son reales. Ha creado condiciones difíciles para los estadounidenses: elevó el precio del petróleo y creo que en los próximos meses también encarecerá otros tipos de bienes.

- El conflicto en Medio Oriente se está prolongando. ¿Cómo ha cambiado el escenario de análisis?

- Como ocurre en muchos casos, hay más margen de maniobra cuando los shocks a la economía son temporales.

Algunos países han podido amortiguar el impacto recurriendo a sus reservas de crudo, pero a medida que estas se agoten, las limitaciones al flujo de petróleo por el estrecho de Ormuz serán cada vez más costosas.

Mientras más se prolongue el conflicto, más se retrasará la reconstrucción de la infraestructura energética dañada en la zona.

- Reportes ya mencionan posibles recesiones en otros países. ¿Lo cree posible en EEUU?

- Creo que no lo sabemos con certeza. Durante el último año la economía estadounidense ha enfrentado tanto vientos en contra como a favor.

En particular, ha habido mucho optimismo en torno a la inteligencia artificial (IA) y a la expansión que están haciendo las empresas para aprovecharla o simplemente las compañías que la producen. Eso ha sido un impulso real para nuestra economía. Se está invirtiendo mucho, se está construyendo mucho. Ese optimismo también se ha reflejado en el mercado bursátil, que empujó los precios de las acciones al alza, y eso se traduce en más gasto de quienes poseen acciones, porque se sienten más ricos.

Una de las preguntas ha sido en qué medida eso está enmascarando problemas subyacentes.

El año pasado el desempeño de nuestra economía fue bastante sólido, pese a las preocupaciones sobre los aranceles. Mi percepción es que la guerra en Medio Oriente es un factor de mayor relevancia que los cambios de política en relación al año pasado.

El conflicto podría impactar nuestra economía directamente a través de la incertidumbre. En algún momento, los mercados bursátiles podrían comenzar a preocuparse por el flujo de petróleo y su potencial impacto en la economía, y las acciones podrían caer. Eso causaría un efecto directo sobre la economía.

Lo otro que hay que vigilar de cerca es la inflación. La Fed venía en una ruta de flexibilización de la política monetaria, pero con la presión inflacionaria que genera la guerra, no está claro que siga ese camino. Creo que se mantendrán donde están, esperando ver cómo evolucionan los datos. Pero incluso es posible que la Fed necesite subir las tasas más adelante este año y eso podría crear fuerzas recesivas.

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Desaceleración

- En sus proyecciones más recientes para el Instituto Peterson estimó una desaceleración a 2% en 2026 y a 1,9% en 2027. ¿Mantiene ese pronóstico?

- Hay mucha incertidumbre, por eso proyecté esa desaceleración. Si publicara un nuevo pronóstico hoy, no estaría muy lejos del que presenté en abril.

Tuvimos un período en que la economía estadounidense crecía entre 2,5% y 3%, hace dos o tres años. Un factor importante fue el fuerte aumento de la inmigración, estamos hablando de números muy grandes, millones de personas más de lo que normalmente llegaban al país. Cuando llegan tantos inmigrantes, hay dos efectos: hay más personas disponibles para producir bienes, pero también hay más personas que quieren consumirlos. Eso tiende a elevar la tasa sostenible de crecimiento.

Ahora bien, la inmigración se redujo drásticamente. Las estimaciones más recientes que vi para el año pasado sugieren que, en términos netos, la inmigración fue cercana a cero. Eso va a marcar una gran diferencia en la capacidad productiva de nuestra economía.

La capacidad de producción sostenible de nuestra economía simplemente va a ser menor porque ya no contamos con la inmigración de antes. Por eso diría que ese 2% no es una tasa de crecimiento débil, creo que es sólido, dados los fundamentos subyacentes de nuestra economía y el buen impulso que esta mantiene.

Uno de los cambios que ha traído el inicio de la guerra este año es que los riesgos en torno a ese pronóstico -en particular aquellos a la baja- son ahora mayores. Yo situaría la probabilidad de entrar en recesión en los próximos 12 meses en algo así como un 25% a 30%, mientras que en un año normal esas probabilidades son de alrededor del 15%.

Una Fed independiente

- En un escenario mundial incierto y con el historial de un Presidente que presiona para bajar las tasas. ¿Cuál es el margen de maniobra de la Fed?

- Tenemos un nuevo presidente de la Fed que ha dicho cosas distintas en el pasado: señaló que es muy importante mantener la inflación bajo control, pero también ha planteado argumentos de por qué la política monetaria podría relajarse. No está claro cuáles serán sus preferencias, pero lo más importante es recordar que es solo una persona en un comité mucho más grande.

La junta directiva tiene siete miembros. Algunos estarán alineados con él, algunos son nombramientos del Presidente actual, pero no todos. Además están los presidentes de los bancos de la Reserva Federal, que también integran el Comité Federal de Mercado Abierto. La política se determinará según el criterio del grupo en su conjunto. La capacidad de una sola persona para influir decisivamente en el curso de la política es limitada, creo genuinamente que la política que veremos responderá a cómo evolucione la economía, no a fuerzas políticas.

- Warsh pretende impulsar una reducción del balance de la Fed, argumentando que su tamaño actual distorsiona los mercados financieros. Aunque algunos analistas estiman que es una preocupación acertada, hay quienes temen por su efecto recesivo...

- Es un tema complejo, porque en realidad no sabemos cuál es el nivel correcto del balance. Creo que hay compensaciones reales. La literatura económica sugiere que ciertos aspectos de la reforma financiera han modificado las restricciones de los bancos de tal manera que la Fed efectivamente necesita mantener un balance más grande, para estar en condiciones de proveer liquidez en situaciones de estrés en las que los bancos podrían no poder hacerlo.

Si uno se pregunta por qué el balance es tan grande en relación a lo que era hace 20 años, la respuesta es que el sistema financiero y la regulación financiera han evolucionado. No sabemos realmente cuál es su tamaño correcto. Pero sí hay muchas personas que preferirían verlo más acotado, por diversas razones.

Lo que probablemente ocurrirá es que intentarán reducirlo gradualmente y observar qué pasa. No creo que vayan a anunciar una disminución dramática e inmediata. Tendrán que vigilar los efectos sobre el sistema financiero y sobre la economía, ya que implicaría una política monetaria contractiva. Lo harán lentamente, viendo si un balance más pequeño puede ofrecer el mismo colchón que el actual, pero con menores costos. Es un enfoque de ‘esperar y ver’: intentarán hacerlo de forma gradual y evaluarán qué es posible sin dañar materialmente la capacidad de la Fed de estabilizar el sistema financiero.