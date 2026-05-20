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Productores en alerta: en plena temporada de exportación de cítricos activan en Coquimbo masivas campañas por mosca de la fruta

El SAG y Frutas de Chile habilitaron en tiempo récord un sistema de inspección simultánea para procesar fruta de zonas con y sin restricciones sanitarias, evitando retrasos y mayores costos en plena temporada de exportación de cítricos a Estados Unidos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Jueves 21 de mayo de 2026 a las 09:15 hrs.

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<p>Productores en alerta: en plena temporada de exportación de cítricos activan en Coquimbo masivas campañas por mosca de la fruta</p>

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