Bioluminiscencia dispara turismo en Coquimbo: más de 2.400 vehículos llegan a Tongoy y Guanaqueros en fin de semana largo
El fenómeno de “costa azul” generó tours nocturnos con hasta 600 personas por jornada, impulsando la actividad turística y comercial en la zona.
Noticias destacadas
El fenómeno de bioluminiscencia que iluminó las costas de Tongoy y Guanaqueros durante el fin de semana largo se tradujo en un fuerte aumento en la llegada de visitantes, posicionando a estos balnearios de la Región de Coquimbo como uno de los principales polos turísticos del periodo.
El fenónemo natural provocado por microorganismos marinos que emiten luz con el movimiento del agua, generó un alto interés entre turistas y residentes, lo que se reflejó en el flujo vehicular hacia la zona.
Desde el municipio de Coquimbo señalaron que “los balnearios de Tongoy y Guanaqueros registraron una alta afluencia de turistas, quienes llegaron a estos lugares para observar este fenómeno”.
Aumento del flujo y presión en accesos
El impacto fue visible en las rutas de acceso, espeficamente en los peajes. El peaje de Guanaqueros registró más de 1.200 vehículos diarios en tránsito hacia ambos balnearios, acumulando más de 2.400 durante los días de mayor movimiento.
El incremento obligó a reforzar la operación en la zona, con mayor control de tránsito y monitoreo en accesos, ante la alta concentración de visitantes.
Turismo y economía local
El aumento de visitantes tuvo un efecto directo en la actividad turística. Desde el municipio de Coquimbo indicaron que “se han desarrollado tours que alcanzan a más de 600 personas diarias, contribuyendo significativamente al dinamismo económico local”.
A esto se sumó un repunte en el comercio local, con mayor demanda en servicios y oferta gastronómica. Según la misma fuente, este incremento “ha tenido un impacto positivo en la economía local, reactivando el comercio del sector y manteniendo estándares operativos acordes a periodos de alta demanda”.
El aumento de la actividad también implicó ajustes operativos. La Capitanía de Puerto mantuvo fiscalización permanente, autorizando solo a embarcaciones que cumplen condiciones para paseos nocturnos. En paralelo, el municipio reforzó servicios como mantención vial, turnos de emergencia y retiro de residuos ante la mayor carga de visitantes.
Aunque no existe claridad sobre la duración del evento, se proyecta que la bioluminiscencia continuará en los próximos dias. El fenómeno ha evidenciado el potencial del borde costero de Tongoy y Guanaqueros como destino turístico, impulsando la actividad económica en un periodo tradicionalmente de menor demanda.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Vivienda se apronta a caducar contratos de constructora española por obras abandonadas en Biobío y estudia más casos en O'Higgins, Ñuble y norte del país
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, anunció en Biobío que el Gobierno esperará hasta las 24:00 horas de este lunes para que la empresa responda y retome sus faenas paralizadas en el Gran Concepción. De no cumplir implementará la liquidación inmediata de los contratos y ejecutará las boletas de garantía.
Más desocupados y más informalidad destacan entre los 10 frentes que reflejan el mal momento del mercado laboral
Un sabor amargo dejó entre los economistas el aumento del desempleo a 8,9% al cierre del primer trimestre. El escenario es más difícil para las mujeres, las que anotaron una tasa de 10%.
CLC cierra su etapa de saneamiento financiero y asegura que enfrenta 2026 "con la plena confianza de una mejora considerable en el desempeño""
El presidente de la institución, Carlos Kubick, declaró que ahora se enfocarán en los próximos pasos, "poniendo al paciente en el centro y volviendo a los estándares de excelencia médica que han caracterizado a CLC".
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete