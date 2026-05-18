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Superficie para cultivo de papayas cae 50% en una década en Coquimbo y advierten que declive seguiría profundizándose

Los huertos se ubican históricamente en zonas cercanas al centro urbano de La Serena, lo que los convirtió en terrenos con alta demanda para parcelas y desarrollos residenciales de alta rentabilidad. A eso se suma el envejecimiento de los cultivos, que ha reducido sus rendimientos.

Por: Camila Bejarano corresponsal Zona Norte

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 08:15 hrs.

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<p>Superficie para cultivo de papayas cae 50% en una década en Coquimbo y advierten que declive seguiría profundizándose</p>

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