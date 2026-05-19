En medio de rally del cobre: Cochilco vuelve a subir proyección para su precio en 2026, pero anticipa caída en la producción de Chile

El biministro Daniel Mas comentó que se trata de "niveles históricamente altos", que son "una buena noticia para Chile".

En medio de la seguidilla de récords que ha anotado el precio del cobre por estos días, superando incluso los US$ 6,7 la libra intradía, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) actualizó al alza sus proyecciones para el valor del metal rojo correspondiente a los años 2026 y 2027.

En su Informe de Tendencias del Mercado del Cobre, la entidad técnica elevó el precio promedio desde los US$ 4,95 la libra hasta los US$ 5,55 su estimación para 2026; y desde los US$ 5,00 hasta los US$ 5,10 la libra promedio para 2027.

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, comentó que se trata de "niveles históricamente altos que reflejan una demanda mundial sólida y un mercado con estrechez de oferta, en línea con los factores que explican los recientes niveles récord alcanzados por el precio del metal".

"Esta es una clara señal de que el mercado global continúa con una oferta inestable y episodios recurrentes de estrechez de suministro para la transición hacia energías renovables, la electromovilidad y el desarrollo de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, que seguirán impulsando una mayor necesidad de cobre en el mundo”, agregó.

En esa línea, el titular de la cartera minera destacó que el alza del precio del metal rojo "es una buena noticia para Chile, porque un escenario de precios altos fortalece los ingresos fiscales y reafirma el rol estratégico de Chile como principal productor mundial de cobre. Al mismo tiempo, este contexto nos desafía a seguir avanzando en productividad, continuidad operacional y desarrollo de nuevos proyectos para mantener el liderazgo de nuestra minería”.

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Proyecciones del mercado

La vicepresidenta ejecutiva (s) de Cochilco, Claudia Rodríguez, señaló que China seguiría siendo el principal soporte del consumo global de cobre, aunque con menor dinamismo por la debilidad inmobiliaria y una recuperación industrial más gradual. Agregó que India mantendrá una expansión relevante, Estados Unidos aportaría por infraestructura eléctrica, centros de datos y manufactura crítica, mientras Europa y Japón mostrarían una recuperación más moderada.

En este contexto, sostuvo que para el año 2026 el consumo mundial del cobre refinado crecería 1,5%; y 2,3% en 2027, alcanzando 28,2 y 28,8 millones de toneladas, respectivamente.

Respecto de la oferta del metal clave para la transición energética y la Inteligencia Artificial, Cochilco prevé que la producción mundial de cobre mina llegue a 23,3 millones de toneladas en 2026, lo que representa un alza de 0,5%; mientras que en 2027 la producción alcanzaría a 24,39 millones de toneladas con una expansión de 4,7%. Este mayor dinamismo estaría impulsado principalmente por un grupo reducido de países, entre ellos República Democrática del Congo, Zambia, Mongolia, Canadá y Estados Unidos. Sin estar Chile entre ellos.

Aun así, informe advierte que las proyecciones "continúan sujetas a importantes factores de riesgo, asociados a la puesta en marcha efectiva de proyectos mineros, a la continuidad operacional de las faenas, la disponibilidad de insumos críticos, así como a las condiciones regulatorias y logísticas de cada jurisdicción".

En este contexto, el mercado mundial de cobre refinado continuaría mostrando un escenario de estrechez. Luego de registrar un déficit estimado de 124 mil toneladas en 2025, se proyecta un leve superávit de 12 mil toneladas en 2026 y uno moderado de 153 mil toneladas en 2027.

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Participación de Chile

Chile conservaría su posición como principal productor mundial de cobre, con una participación cercana al 22% de la producción global. No obstante, se prevé una disminución de 2,0% en la producción nacional durante 2026, hasta alcanzar 5,3 millones de toneladas, seguida de una recuperación de 4,0% en 2027, con una producción estimada de 5,5 millones de toneladas.

“La caída proyectada para 2026 responde principalmente a menores leyes minerales, mantenciones programadas, restricciones operacionales y a un débil desempeño registrado al inicio del año”, explica el informe.