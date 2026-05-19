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En medio de rally del cobre: Cochilco vuelve a subir proyección para su precio en 2026, pero anticipa caída en la producción de Chile

El biministro Daniel Mas comentó que se trata de "niveles históricamente altos", que son "una buena noticia para Chile".

Por: Patricia Marchetti

Publicado: Martes 19 de mayo de 2026 a las 13:30 hrs.

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<p>En medio de rally del cobre: Cochilco vuelve a subir proyección para su precio en 2026, pero anticipa caída en la producción de Chile</p>

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