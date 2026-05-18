Anglo American afirma que fallo ambiental adverso a Collahuasi no tendría "impacto inmediato en la producción"

Tras la sorpresiva determinación del Segundo Tribunal Ambiental, la minera indicó que "está buscando aclaraciones sobre el fallo tanto del Tribunal como del SEA" para proporcionar nueva información a los inversionistas.

La gigante minera Anglo American salió a defender este lunes el proceso mediante el cual obtuvo los permisos para su proyecto ícono "Desarrollo de Infraestructura y Mejora de la Capacidad de Producción" de US$ 3.200 millones, el cual vivió un sorpresivo revés la semana pasada, luego de que el Segundo Tribunal Ambiental revocara su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) -otorgada en 2021-.

Así, tras la decisión de dejar sin efecto la autorización emitida por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de la mina de cobre, la compañía indicó que "está solicitando al Tribunal una aclaración completa para determinar los efectos específicos de su fallo, los asuntos que requiere que la SEA vuelva a examinar y cualquier impacto en sus operaciones".

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El Tribunal determinó que una serie de reclamos de asociaciones indígenas no fueron debidamente caracaterizadas en la evaluación ambiental, por lo que solicitó retrotraer el proceso. Al respecto, la minera dijo interpretar del comunicado de prensa del Tribunal, que el fallo se limitaría a dos aspectos específicos relacionados con el análisis de los efectos en la comunidad local y en el medio ambiente marino.

"Con base en la información disponible y considerando las fuentes de agua alternativas existentes para Collahuasi, Anglo American no prevé ningún impacto inmediato en la producción. Collahuasi busca aclaraciones sobre el fallo tanto del Tribunal como de la SEA, y Anglo American proporcionará actualizaciones según corresponda", dijo la empresa.

Asimismo, Anglo defendió que "el proceso de autorización ambiental del proyecto se llevó a cabo conforme a la normativa local y al marco ambiental pertinente", donde la Autorización de Control de Riesgos se obtuvo en diciembre de 2021, "tras un riguroso proceso de evaluación liderado por la Agencia Estatal de Medio Ambiente (AEM), que incluyó la consulta con las comunidades indígenas definida por la autoridad competente. Esto fue posteriormente confirmado por el Comité de Ministros en agosto de 2023".