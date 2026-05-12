Gobierno pierde su primer subsecretario: Rafael Araos renuncia al Ministerio de Ciencia por diferencias con Lincolao

Junto con el funcionario, también dejaron la cartera su jefa de gabinete y la jefa de la división jurídica. En reemplazo de Araos, asumió como subsecretaria subrogante Carolina Rossi, quien se desempeñaba como jefa de la división de Tecnología Emergente de la cartera.

El subsecretario de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Rafael Araos, presentó este lunes su renuncia al cargo, convirtiéndose en la primera baja del equipo de subsecretarios de la administración de José Antonio Kast a dos meses exactos del inicio de la gestión.

A través de un comunicado de prensa, Presidencia confirmó que se aceptó la renuncia de Araos. "Agradecemos su trabajo durante este período y le deseamos mucho éxito en sus próximos desafíos. Mientras se nombra alguien en su reemplazo, será subrogado en el cargo por Carolina Rossi, Jefe de División de Tecnología Emergente. El Ministerio continúa avanzando con fuerza en sus prioridades estratégicas", señaló el gobierno.

La salida se enmarca en un quiebre con la ministra Ximena Lincolao, según confirmaron a este medio otras fuentes cercanas al proceso. Junto con Araos dejan la cartera la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle, y la jefa de gabinete, Camila Skewes.

El origen del quiebre se ubica en las diferencias acumuladas entre la ministra y el subsecretario respecto del rumbo de la cartera, con un punto de inflexión en la solicitud de Lincolao de ejecutar la desvinculación de cerca de 40 funcionarios, instrucción que Araos se habría negado a firmar. La petición fue formulada antes de la gira de la ministra a Silicon Valley la semana pasada, donde se reunió con siete grandes tecnológicas. Trascendió, además, que la salida inminente del subsecretario era comentada en círculos académicos, incluida una reunión reciente del Cruch.

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Las fuentes consultadas vincularon también la decisión de Araos a la disconformidad con la nueva visión que busca instalar Lincolao en la cartera, una orientación que privilegia la investigación aplicada, la tecnología y la innovación por sobre la ciencia básica, la investigación en ciencias sociales y la formación de capital humano avanzado.

"Los funcionarios saben que él no quiso firmar las desvinculaciones", señaló a DF una persona al tanto del proceso, que describió a Araos como una autoridad "sensata e inteligente" y agregó que "la gente no quería que se fuera".