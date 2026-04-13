Ministra Lincolao declaró tener un fondo mutuo por casi US$ 57 millones en Estados Unidos

La titular del MinCiencia reportó tres inmuebles en Chile, uno en EEUU y activos financieros en ese país.

Cuatro propiedades y activos financieros millonarios por un total de US$ 60,9 millones, figuran en la Declaración de Intereses y Patrimonio de la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Ximena Lincolao.

En el documento, la secretaria de Estado declaró tres inmuebles en Chile, en las comunas de Coquimbo, Ñuñoa y La Reina -este último como domicilio- que en conjunto suman un avalúo fiscal cercano a $ 342 millones (US$ 381.700). En Estados Unidos informó de una propiedad en McLean, Virginia, avaluada en US$ 2,03 millones.

En materia de activos financieros, la ministra reportó instrumentos en EEUU, entre ellos, inversiones a largo plazo por US$ 1,2 millones en el banco de depósitos Wells Fargo y cuotas de fondos mutuos por US$ 56,8 millones en la cooperativa de crédito federal Pentagon Federal Credit Union (PenFed). A ello se suma una cuenta de ahorro por US$ 400 mil en Capital One.

La declaración consignó que no posee vehículos, concesiones ni derechos de agua, y tampoco registra pasivos ni participación en sociedades, aunque declaró su participación en la empresa BuildWithin, que fundó en EEUU en 2021.