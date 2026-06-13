Christopher Gardner, el escritor que inspiró la película “En Busca de la Felicidad” será parte del directorio de Ticketplus
Christopher Gardner, quien presidirá el comité de compensaciones, no solo cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de servicios financieros. Lo más llamativo es que es el autor del libro “En Busca de la Felicidad”, que inspiró la aclamada película protagonizada por Will Smith.
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Novedades está trayendo la apertura en el Nasdaq de la firma Ticketplus, liderada por Yethro Dinamarca.
El viernes la firma informó de la conformación de su directorio, con cinco miembros, tres de los cuales serán independientes: Christopher Gardner, Tania Sutin Bleiberg y Richard Ingrassia. A ellos se sumarán el fundador y director ejecutivo de la compañía, Chien-Fu Chen, y el accionista mayoritario y chairman de Ticketplus, el ya mencionado Yethro Dinamarca.
La novedad es que Christopher Gardner, quien presidirá el comité de compensaciones, no solo cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de servicios financieros. Lo más llamativo es que es el autor del libro “En Busca de la Felicidad”, publicado en mayo de 2006. Fuera de convertirse en un éxito de ventas -número 1 del New York Times y del Washington Post y traducido a más de 40 idiomas- el libro inspiró la aclamada película de homónimo nombre, protagonizada por Will Smith en el papel de Gardner.
Esta autobiografía es desgarradora. Narra su vida, un afrodescendiente, nacido en la pobreza en Milwaukee, Wisconsin, que tuvo que cruzar adversidades inimaginables, de niño y joven: abusos de su padrastro alcohólico, una madre en prisión, y luego hacerse cargo de un hijo pequeño, sin contar con un hogar donde vivir. Y pese a no contar con estudios superiores y sin tener mayores contactos, tuvo la oportunidad de convertirse en corredor de bolsa, cambiando su destino. En 1987 fundó la firma de corretaje Gardner Rich & Co., que vendió en 2006, transformándose en un millonario.
Este fue el primer libro de Gardner. Su segundo libro superventas, “Start Where You Are”, se publicó en mayo de 2009, y su libro más reciente es “Permission to Dream”, de abril de 2021.
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