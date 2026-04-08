Gobierno anuncia querella por agresión a ministra de Ciencia en la Universidad Austral
A través de un comunicado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación informó que Ximena Lincolao se encuentra en buen estado de salud.
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La tarde de este miércoles, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, informó que el Gobierno ha dispuesto la presentación de una querella criminal en contra de la autoridad que patrocinará el Ministerio de Seguridad Pública, luego de que la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (CTCI), Ximena Lincolao, fuera agredida en una visita a la Universidad Austral de Chile durante esta jornada.
"Lo ocurrido es absolutamente inaceptable. Una autoridad de gobierno fue amedrentada, retenida y posteriormente agredida en el ejericio legítimo de sus funciones en un recinto universitario, que debe ser, por definición, un espacio de aprendizaje debate y convivencia", dijo en un punto de prensa en La Moneda acompañado por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Mara Sedini, y el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet.
Alvarado también hizo un llamado a las autoridades de la Universidad Austral "a colaborar con las investigaciones correspondientes y a identificar a los responsables de estos hechos porque la impunidad no puede ser la respuesta. Chile merece universidades libres, seguras y abiertas al diálogo”, dijo.
Los hechos se produjeron en medio de una gira en el sur del país de la ministra Lincolao, la cual contemplaba actividades en Valdivia y Temuco, en el marco de la inauguración del año académico de la Universidad Austral y de la Universidad de La Frontera.
Según información que recabó DF, a las 11:30 de este miércoles estaba programada una charla de la autoridad en el Aula Magna del campus Isla Teja, lugar en el que un grupo de estudiantes inició una manifestación de carácter político.
Lincolao ingresó sin inconvenientes, pero una vez finalizada su intervención -a eso de las 12:30 horas- sus asesores constataron que no estaban dadas las condiciones de seguridad para su retiro del establecimiento, por lo que estuvo retenida junto a autoridades universitarias y personal de la Policía de Investigaciones (PDI) hasta eso de las 15:00 horas.
Según una fuente, mientras esperaba su salida, tres estudiantes se acercaron a la ministra Lincolao para darle a conocer los motivos de la manifestación los que habrían estado relacionados con recortes y la situación académica del plantel. Tras unos 20 minutos de conversación, la secretaria de Estado -escoltada por personal de seguridad de la universidad- se retiró del aula y fue objeto de agresiones físicas e insultos por parte de algunos manifestantes mientras se dirigía a su vehículo.
Fiscalía y universidad inician investigaciones
También la Universidad Austral dio a conocer que inició una investigación con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
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