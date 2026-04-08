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Gobierno anuncia querella por agresión a ministra de Ciencia en la Universidad Austral

A través de un comunicado, el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación informó que Ximena Lincolao se encuentra en buen estado de salud.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 8 de abril de 2026 a las 19:28 hrs.

Ministros Ministerio de Ciencia Tecnología Conocimiento e Innovación gobierno querella
<p>Crédito: Aton Chile</p>

Crédito: Aton Chile

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