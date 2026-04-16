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Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"

El presidente de la firma sostuvo que están optimistas con la situación operativa y financiera para 2026. Planteó que la clínica estaba sobredimensionada y que han logrado reducir la estructura a una más liviana y eficiente.

Por: Martín Baeza

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 13:47 hrs.

Clínicas Las Condes querella resultado de empresas Martín Baeza
<p>El presidente de CLC, Carlos Kubick.</p>

El presidente de CLC, Carlos Kubick.

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