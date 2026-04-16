Carlos Kubick e inconsistencias en estados financieros de la Clínica Las Condes: "Aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones"

El presidente de la firma sostuvo que están optimistas con la situación operativa y financiera para 2026. Planteó que la clínica estaba sobredimensionada y que han logrado reducir la estructura a una más liviana y eficiente.

La Clínica Las Condes (CLC) finalmente publicó sus resultados del ejercicio 2025, que se entregaron atrasados -lo que se justificó aludiendo a haber encontrado inconsistencias en la contabilidad de la administración anterior- y su acción volvió a cotizar en la Bolsa.

A grandes rasgos, los ingresos de la firma aumentaron un 8% y redujo las pérdidas en un 39%, aunque el resultado negativo aún supera los $ 65.000 millones. Las intervenciones quirúrgicas crecieron 31% y las consultas médicas subieron un 10%. Todo esto, eso sí, con una fuerte reducción de la oferta: redujo sus camas de 332 a 189 (un 43% menos).



Con este telón de fondo, el presidente la CLC, Carlos Kubick, analizó el panorama legal, financiero y operativo de la empresa cuyas riendas tomaron hace poco más de un año en medio de una profunda crisis.

El directivo asegura estar en un punto de inflexión: "La clínica está retomando a sus clientes en forma relevante. Basta darse una vuelta por la clínica y ver la actividad, las molestias para estacionarse hoy día que no existían antes, los ascensores llenos, etc. Son curiosidades, pero explican lo que ha pasado. Eso se debe en gran parte a una muy buena administración, tanto en la parte gerencial como en la parte médica; al regreso de médicos muy capacitados; y a la resiliencia de aquellos que pasaron años duros acá, pero se mantuvieron".

- Desde que llegaron a la Clínica, primero se sinceraron pérdidas por US$ 83 millones y luego acusaron haber encontrado US$ 80 millones, ¿se esperaban un hoyo financiero así?

- A ver, uno nunca espera encontrarse con una circunstancia tan exagerada en términos de pasivos no contabilizados, la verdad. Ahora, yo soy solo un director, no soy accionista, la pregunta de si se esperaban encontrar con esto hay que hacérsela a Indisa y Euroamerica. Pero sí es bastante impresionante, eso explicó la demora en la presentación de estos estados financieros, que efectivamente se hizo una revisión muy exhaustiva. Incluso se detectaron presuntos ilícitos que nos llevaron en su momento a hacer una querella. Ahora estamos dando vuelta la hoja.

En el corto plazo tenemos un aumento de capital (por casi US$ 90 millones, que se concreta en los próximos días) y con esto vamos a tener la tranquilidad para enfrentar los tiempos que vienen, bastante sólidos financieramente.

- Los ajustes manuales acusados equivalen a casi el 40% de los ingresos anuales y se trata de estados financieros que fueron auditados, ¿cómo va a haber estado tan escondida una inconsistencia así?

- Yo no quiero emitir juicios de valor, porque hay un juicio en curso. Nosotros nos querellamos contra quienes resulten responsables, porque aquí hay presunción de dolo, no solamente de equivocaciones, y esto corresponde a una acumulación de años anteriores. Se fue arrastrando.

La clínica tenía deudas con médicos, había querellas de todo el sistema privado de salud, deudas con los proveedores… y si uno le pone número a todo eso, la cifra es muy grande. Eso se fue descubriendo.

Cuando llegamos nos dimos cuenta inmediatamente cuánto se le debía a las isapres, los médicos y los proveedores. Y después vino una segunda etapa, que es cuando encontramos que parte de los ingresos de los años anteriores estaban aumentados y parte de los egresos o costos estaban subvaluados. Y eso explica la demora que tuvimos en la entrega de los resultados. Nos dimos cuenta (antes del 31 de marzo) que no íbamos a llegar porque los auditores era imposible que llegaran, porque a ellos estas mismas circunstancias los hicieron ser doble o triplemente cuidadosos y revisaron mucho más que lo que uno está habituado.

- Entonces, ¿los ajustes eran pasivos no reconocidos?

- Los sistemas intervenidos básicamente afectaban a las cuentas de resultados en ingresos y egresos. Y lo que pasaba es que había deuda que no se le reconocían a las isapres o los médicos. Y no se reflejaba en el balance.

- ¿Tiene que ver con los juicios que inició la administración de Alejandro Gil con las isapres por las notas de crédito?

- Parte de eso. En esos tiempos, eso significó que las isapres cortaran todos los convenios con la clínica. El sistema Imed, que tú pones el dedo (la huella digital que se utiliza para las presentaciones), la clínica ya no lo tenía. No funcionaba ningún convenio, porque la gente tenía que pagar y después hacer el traspaso. Esto está todo regularizado hace varios meses.

Una clínica más pequeña

- Con esta inyección de capital que se va a hacer ahora, ¿usted cree que es suficiente para terminar esta consolidación?

- Con el aumento de capital terminamos la parte de consolidación financiera y nos abocamos a lo que corresponde, que es a la atención de nuestros clientes, a que nuestros médicos trabajen bien y a tener un equipo administrativo fuerte. La estructura en general de la clínica hoy día es mucho más liviana. Tuvimos que acotarla a lo que indicaban los números. La clínica estaba sobredimensionada, usaba una porción muy baja de los pabellones y, sin embargo, estaban todos los pabellones habilitados y eso es carísimo. Teníamos una ocupación baja, pero teníamos todas las camas en operación. Eso también es carísimo. Todos estos ajustes se hicieron y por lo tanto estamos con un equipo robusto y eficiente.

- ¿Una clínica muy pequeña implica tener una nueva estrategia de negocios?

- Una clínica puede estar diseñada para 500 camas, pero si tú necesitas 100, tienes clausuradas las 400 que no ocupas. Aquí no ocurría eso. Entonces, lo que estamos haciendo es que redujimos la compañía. Tuvimos que desvincular lamentablemente una cantidad muy grande de personas y ajustamos la oferta de camas a la demanda. En la medida que siga creciendo vamos a ir adicionando camas y eso es de un día para otro, no tiene ningún costo. Una cama que no se ocupa y que está en operación cuesta tres veces más que una cama cerrada. Ese tipo de mejoras de eficiencia se están haciendo y se seguirán haciendo.

- ¿En qué segmentos se están enfocando?

- Hoy el mercado está mucho más competitivo que antes. Esta clínica tiene una infraestructura para posicionarse en la alta complejidad de forma relevante. Volvimos con los trasplantes, estamos haciendo cirugía de alta complejidad (...) vamos a ir adecuándonos a la demanda de manera de ser rentables.

- Mencionó que había vuelto a ver gente en los estacionamientos y ascensores. ¿Hasta qué punto se veía la crisis cuando llegaron?

- El primer día que llegué a la clínica, el estacionamiento estaba vacío. Hoy día me cuesta estacionarme, tengo que bajar un par de niveles. Había mucho personal nuestro, con muy pocos pacientes. Al poco rato empezamos a ver los números, consolidamos nuestra opinión y empezamos a rehacer convenios con isapres, médicos, sacamos de encima todas las querellas. Eso se financió con el primer aumento de capital.

- En el corto plazo, ¿puede volver la Clínica a las utilidades?

- Nosotros esperamos que sí. Yo creo que vamos a tener buenas noticias en las próximas FECU (estados financieros), las de 2026. No puedo, legalmente, difundir proyecciones ni nada de eso. Pero somos optimistas.