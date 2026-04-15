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Estados financieros de CLC abren debate sobre el rol de las auditoras y los perjuicios para accionistas minoritarios

La firma cumple 15 días con la cotización de sus acciones suspendida, luego de postergar la entrega de resultados acusando “inconsistencias” en las planillas de la administración anterior.

Por: Martín Baeza

Publicado: Martes 14 de abril de 2026 a las 20:30 hrs.

Clínicas salud accionistas CMF Martín Baeza
<p>Foto: Rodolfo Jara</p>

Foto: Rodolfo Jara

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