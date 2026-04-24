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El CEP alerta por el subempleo en Chile: golpea más a los hombres y se resienten los salarios

La entidad analizó la variación de un fenómeno que ha tomado fuerza en el país, y que está afectando tanto a egresados de la educación técnica como de universidades.

Por: Carolina León

Publicado: Viernes 24 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

Laboral personas empleo trabajo Carolina León
<p>Foto: Aton.</p>

Foto: Aton.

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