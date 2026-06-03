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Pila Norte del Puente Chacao alcanza 98% de avance y el MOP asegura que la megaobra va al día para su entrega en 2028

El Gobierno descartó nuevos sobrecostos para la mayor obra pública que se haya ejecutado en el país. Con los tres gigantescos soportes cerca de 100%, el consorcio a cargo está activando una compleja logística internacional para iniciar ahora la fase de montaje de los cables de suspensión.

Por: MATÍAS CARRASCOSA

Publicado: Miércoles 3 de junio de 2026 a las 04:00 hrs.

MOP Construcción Puente Chacao
<p>Pila Norte del Puente Chacao alcanza 98% de avance y el MOP asegura que la megaobra va al día para su entrega en 2028</p>

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