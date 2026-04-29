Dólar escala en la apertura mientras el petróleo sigue al alza por temores de que EEUU insista en bloquear puertos iraníes en Ormuz
El Banco Central mantuvo la tasa clave, como se esperaba, mostrándose alerta ante la posibilidad de que la inflación tome un carácter más estructural. A las 14:00 horas la Fed publicará su decisión, la última con Jerome Powell como presidente, para la que tampoco se prevén cambios de tasas de interés.
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El dólar-peso abrió al alza este miércoles, ya que se teme un estancamiento más prolongado de las negociaciones para reabrir el estrecho de Ormuz. Los participantes del mercado recogían además la decisión de política del Banco Central de Chile, y esperaban el comunicado de la Reserva Federal estadounidense.
La paridad local subía $ 5,4 hasta los $ 894,9 en los primeros negocios. El dólar superó inicialmente los $ 900 este martes, pero dicha marca propició una ola de ventas que lo hizo cerrar a la baja en las pantallas de Bloomberg.
El Banco Central mantuvo la tasa clave, como se esperaba, mostrándose alerta ante la posibilidad de que la inflación tome un carácter más estructural. A las 14:00 horas la Fed publicará su anuncio de tasas, la última con Jerome Powell como presidente, para la que tampoco se prevén ajustes.
¿Redoblar presión?
El petróleo Brent escalaba 3,1% a US$ 115 por barril, volviendo a presionar a las tasas de mercado hacia arriba, aunque un indicador del dólar global no mostraba cambios relevantes. Por su parte, el cobre Comex subía 0,3% a rozar los US$ 6 por libra.
Trump instruyó a sus asesores que se preparen para un bloqueo prolongado de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz, según un reportaje del Wall Street Journal publicado anoche, basado en la reunión que el Presidente de EEUU convocó en la Sala de Situación al comienzo de la semana.
Este miércoles en la madrugada, Trump manifestó en su red Truth Social: "Irán no es capaz de organizarse. No saben cómo firmar un acuerdo no nuclear. ¡Más les vale espabilarse pronto!". El post vino acompañado con una imagen aparentemente generada con IA, en la que se muestra con lentes oscuros y un fusil en las manos, bajo la leyenda "NO MORE MR. NICE GUY".
Los precios de la energía llevan varios días recuperando terreno, dado que el estrecho de Ormuz sigue obstaculizado por la competencia de bloqueos navales entre Washington y Teherán.
La última propuesta iraní conocida apuntaba a reabrir Ormuz a cambio de un fin del bloqueo estadounidense y de la guerra -que se apresta a cumplir dos meses-, postergando las negociaciones sobre un acuerdo nuclear.
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