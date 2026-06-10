IPSA retrocede en línea con bolsas globales a medida que Trump redobla sus amenazas militares contra Irán

Las acciones de Latam contribuían en buena medida a este nuevo descenso del índice, que venía de registrar este martes su mayor alza en 14 meses, al hallar un punto de inflexión después de siete jornadas consecutivas en rojo.

Las bolsas mundiales sufrían este miércoles por el oscurecimiento de las perspectivas en Medio Oriente, después de que Irán y Estados Unidos intercambiaron fuego en la región, y el Presidente Donald Trump prometió atacar nuevamente.

La demanda inicial por acciones chilenas no se sostuvo, y así el S&P IPSA caía 0,4% hasta los 10.454,71 puntos. Las acciones de Latam Airlines (-2,8%), que son sensibles a los precios de la energía y tienen una de las más altas ponderaciones dentro del IPSA, registraban una de las mayores caídas.

El selectivo chileno venía de registrar este martes su mayor alza en 14 meses, al hallar un punto de inflexión después de siete jornadas consecutivas en rojo que lo dejaron justo en su media móvil de 200 días, una línea que marca la tendencia subyacente de las cotizaciones.

Bolsas internacionales

En Wall Street, el Nasdaq caía 1,2%, el Dow Jones retrocedía 1,1% y el S&P 500 bajaba 1%. El sector tecnológico seguía mostrándose sensible a los vaivenes del apetito por riesgo, pues recientemente su rally pareció encontrar un techo, y la expectación crecía antes de la gigantesca apertura a bolsa de SpaceX agendada para el viernes.

Temprano se supo en EEUU que el IPC de mayo subió a 4,2% anual, un máximo de tres años, aunque estuvo en línea con las estimaciones, y de hecho hubo una leve sorpresa a la baja en una de las mediciones de inflación subyacente.

Por el lado de Europa, el continental Euro Stoxx se replegó 0,7%, mientras que el FTSE 100 de Londres logró un alza de 0,3%. Al cierre de Asia, el japonés Nikkei se contrajo 1,9%, el CSI 300 de China continental perdió 1,1% y el hongkonés Hang Seng disminuyó 0,6%.

El petróleo Brent subía 2,7% a máximos de la sesión en US$ 93,9 por barril. Primero, Trump dijo esta mañana en su red Truth Social que "Irán es todo palabrería y nada de hechos", y sostuvo que las autoridades iraníes "han tardado demasiado en negociar un acuerdo que les habría venido de maravilla", por lo que "ahora tendrán que pagar el precio". Luego, el mandatario fue más allá, al afirmar ante la prensa que hoy mismo "los vamos a atacar con mucha fuerza".

Los comentarios vienen después de que EEUU bombardeara Irán en la tarde de este martes, como represalia frente al derribo de un helicóptero estadounidense que la Casa Blanca atribuyó a la república islámica. Luego, Teherán lanzó misiles contra bases estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait.

El mercado está asimilando el enfoque de Trump como un método de presión para que Irán firme el acuerdo, pero también surge la interrogante de si esta mayor confrontación podría echar por tierra las conversaciones. El Presidente había mencionado previamente que en "dos o tres días" podría alcanzarse un acuerdo para reabrir "inmediatamente" el estrecho de Ormuz.