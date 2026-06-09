Trump responsabiliza a Irán de ataque a helicóptero en Ormuz y asegura que "Estados Unidos debe responder"

Más temprano, el mandatario había informado que dos pilotos estadounidenses se encontraban "bien" tras el accidente,

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el martes que Irán derribó un helicóptero Apache que patrullaba el estrecho de Ormuz durante la noche y prometió responder, sin ofrecer más detalles.

"Nuestros poderosos militares me acaban de informar de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba sobre el estrecho de Ormuz", escribió Trump en una publicación en las redes sociales.

"No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", añadió.

Más temprano el mandatario había informado que dos pilotos estadounidenses se encontraban "bien" tras el accidente de su helicóptero cerca de la vía marítima controlada por Irán. Ambos fueron rescatados por un dron de la armada de EEUU.

Cuando se le preguntó si sabía qué lo había derribado frente a las costas de Omán, Trump dijo que se publicaría un informe más tarde ese mismo martes.

"Los pilotos están bien", dijo Trump, en declaraciones en la pista del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York antes de regresar a Washington, DC. "Nadie herido".