¿Quién manda? Trump y Netanyahu se enfrentan por objetivos divergentes en la guerra de Medio Oriente

La frustración del Presidente estadounidense por los continuos ataques israelíes contra Líbano e Irán estalla mientras presiona para poner fin a la guerra.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu han superado varias crisis desde que unieron fuerzas para librar una guerra contra Irán, pero la frustración del Presidente estadounidense con el líder israelí se ha hecho pública debido a los continuos ataques de Israel contra Líbano e Irán.

“Yo tomo las decisiones. Yo tomo todas las decisiones. (Netanyahu) no toma las decisiones”, exclamó Trump en una entrevista con el Financial Times el domingo. ¿Tendría Netanyahu que aceptar finalmente un acuerdo con Irán? “No tendrá otra opción”.

La fricción surge en un momento en que los intereses de Israel y Estados Unidos divergen: Trump enfrenta una creciente presión para resolver el conflicto en Medio Oriente y contener los precios de los combustibles antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, mientras que Netanyahu es acusado por sus críticos internos de no haber alcanzado los objetivos que fijó al inicio de los combates.

Hasta la tarde del lunes, Trump y Netanyahu habían conversado, según un funcionario de la Casa Blanca, y las hostilidades en Medio Oriente comenzaban a disminuir tras el intercambio de fuego más intenso entre Israel e Irán desde el alto el fuego de comienzos de abril.

Pero el primer ministro israelí volvió a demostrar que estaba dispuesto a desafiar a Trump y arriesgar una nueva escalada en Medio Oriente, obligando al Presidente estadounidense a pedir en redes sociales que tanto Israel como Irán “dejen de disparar inmediatamente”.

Un funcionario de Defensa de Estados Unidos afirmó el lunes que las fuerzas estadounidenses no participaron en los ataques israelíes contra Irán durante el último día, en una señal del descontento de Washington por los recientes bombardeos sobre Líbano e Irán. Sin embargo, el funcionario indicó que Estados Unidos sí lanzó interceptores para defender a sus tropas en Israel.

Durante su segundo mandato, Trump ha respaldado ampliamente la visión de Netanyahu sobre cómo enfrentar a Irán y a sus aliados regionales, incluido Hezbolá. En febrero se convirtió en el primer Presidente de Estados Unidos en iniciar una guerra contra la república islámica, tras décadas de presiones de líderes israelíes -especialmente Netanyahu-, luego de ordenar ataques contra instalaciones nucleares iraníes en junio del año pasado.

Las frustraciones de otros Presidentes estadounidenses con el líder israelí también han aflorado ocasionalmente en público. Bill Clinton preguntó célebremente a sus asesores “¿quién es aquí la maldita superpotencia?” tras un tenso encuentro en 1996. En el caso de Trump, los estallidos han sido particularmente intensos: el mandatario ha recurrido con frecuencia a insultos para expresar su molestia por la negativa de Netanyahu a detener los bombardeos sobre Irán en junio pasado o sobre Líbano la semana pasada.

Pese a las tensiones, hay pocas señales de que Trump esté dispuesto a utilizar mecanismos de presión más contundentes, como suspender la ayuda militar estadounidense a Israel.

Durante su Presidencia ha brindado más apoyo al líder israelí que administraciones anteriores, pronunciándose contra los cargos de corrupción que enfrenta Netanyahu, eliminando sanciones contra actividades ilegales de colonos israelíes y sorteando los bloqueos de los demócratas a las transferencias de armas.

“Nos llevamos muy bien. Hemos sido grandes compañeros. Hicimos algo muy, muy importante contra cierto país que no hizo más que causar problemas durante 47 años”, declaró Trump a NBC el viernes.

“El Presidente Trump mantiene una sólida relación con el primer ministro Netanyahu, e Israel siempre ha sido un gran aliado de Estados Unidos. No ha habido mejor amigo de Israel ni mayor defensor de la paz que el Presidente Trump”, señaló un portavoz de la Casa Blanca el lunes.

Netanyahu bajo presión

Sin embargo, la determinación de Trump de poner fin a la guerra ha dejado a Netanyahu en una posición cada vez más incómoda en el ámbito interno, mientras intenta equilibrar las exigencias del principal aliado de Israel con la opinión pública del país de cara a las elecciones previstas para este año.

Las encuestas sugieren que una mayoría de los israelíes está a favor de continuar los combates contra Irán, y que la mayoría considera que el país no ha alcanzado sus objetivos. Un sondeo del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional realizado el mes pasado mostró que solo el 37% de la población estaba satisfecha con los resultados obtenidos hasta ahora.

“Netanyahu tiene dos malas opciones”, afirmó Aviv Bushinsky, analista político y exjefe de gabinete del primer ministro.

“Puede inclinarse ante Trump y hacer lo que espera de él, pero eso tiene un costo político interno. O puede distanciarse de Trump. Pero no creo que Israel pueda permitirse (entrar en una guerra a gran escala con Irán) por sí solo, especialmente en el plano defensivo”.

El lunes, Netanyahu optó por una combinación de ambas alternativas. Aunque Trump le había pedido públicamente que no atacara a Irán después de que Teherán lanzara misiles contra Israel en represalia por un ataque israelí en Beirut, ordenó a las fuerzas israelíes atacar objetivos iraníes por primera vez desde la entrada en vigor del frágil alto el fuego de abril.

Sin embargo, al final de la jornada, mientras Trump aumentaba la presión para alcanzar una tregua y el temor a una escalada fuera de control se extendía por la región, Netanyahu ordenó detener los ataques.

Funcionarios israelíes señalaron que el país llevó a cabo los bombardeos porque no podía aceptar una situación en la que Irán respondiera con ataques contra Israel como represalia por acciones israelíes en Líbano.

"Teatro político"

“Irán y la administración Trump consideran los escenarios de Irán y Líbano como un mismo frente, mientras que Israel los ve como conflictos distintos”, señaló Richard Fontaine, director ejecutivo del centro de estudios Center for a New American Security, con sede en Washington. “Israel enfrenta a militantes con base en Líbano desde la década de los ‘70 y ningún acuerdo hará que deje de defender indefinidamente su frontera norte”, agregó.

Dahlia Scheindlin, encuestadora y analista política radicada en Tel Aviv, sostuvo que también existe un componente de “teatro político” en las discrepancias públicas.

“Trump básicamente intenta demostrar al público estadounidense que está tratando de evitar una nueva escalada de la guerra y que busca impedir que Estados Unidos vuelva a involucrarse”, dijo. “Y Netanyahu se ve bien ante su audiencia interna porque desafía a Trump”.

Sin embargo, dirigentes de la oposición han aprovechado el cambio de postura de Netanyahu respecto de los ataques -la segunda vez en una semana que el primer ministro israelí abandona planes militares a petición de Trump- y lo han acusado de capitulación.

Naftali Bennett, exprimer ministro y probable rival de Netanyahu en las elecciones que deben realizarse a más tardar en octubre, lo acusó de “normalizar” los ataques periódicos de Irán contra Israel al no continuar con los combates.

Por su parte, Gadi Eisenkot, exjefe de las Fuerzas de Defensa de Israel y también probable contendiente electoral, publicó un video en el que aparece Trump repitiendo en bucle que Netanyahu “hará todo lo que yo quiera que haga”.

“Cuando comenzó la guerra con Irán, la oposición la apoyó con fuerza porque pensaba que sería una guerra exitosa y, por lo tanto, no había alternativa más que respaldarla”, dijo Bushinsky, exjefe de gabinete del primer ministro.

“Pero ahora acusan a Netanyahu de no tener una estrategia. ¿Por qué lo dicen? Porque saben que la guerra no alcanzará sus objetivos”.