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¿Quién manda? Trump y Netanyahu se enfrentan por objetivos divergentes en la guerra de Medio Oriente

La frustración del Presidente estadounidense por los continuos ataques israelíes contra Líbano e Irán estalla mientras presiona para poner fin a la guerra.

Por: Financial Times

Publicado: Martes 9 de junio de 2026 a las 12:56 hrs.

Trump Estados Unidos Israel Irán medio oriente guerra internacional
<p>¿Quién manda? Trump y Netanyahu se enfrentan por objetivos divergentes en la guerra de Medio Oriente</p>

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