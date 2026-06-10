Bci revaloriza acción de CAP y estima potencial alcista de 20% por precios del hierro, negocio con AZA y participación en Aclara

Los analistas descuentan que gracias al acuerdo con AZA, CAP recibiría US$ 25 millones en efectivo, diferidos en tres pagos iguales entre 2027 y 2029, mientras que en 2027 también recibiría en acciones el equivalente al 15% de la propiedad de la empresa combinada que valorizan en US$ 62,5 millones.

Bci Corredor de Bolsa mejoró su estimación de valor razonable de Compañía de Aceros del Pacífico (CAP), tomando en cuenta sus últimos resultados, las expectativas sobre el precio del hierro, el reciente acuerdo con Aceros AZA y su participación en Aclara Resources.

El Ebitda subiría 20% a US$ 552 millones este año, y luego 20% más hasta los US$ 666 millones en 2027, lo que además representaría una progresiva mejora del margen, según el reporte de este miércoles firmado por el analista sénior, José Ignacio Pérez, y el subgerente de Estudios, Marcelo Catalán.

Bci elevó el precio objetivo de CAP de $ 7.300 a $ 8.000 por acción, lo que supone un potencial alcista de 20% hacia el cierre de 2026 si se toman como referencia los niveles de esta mañana en el mercado. La recomendación se mantuvo en "neutral", y se clasifica como una inversión de riesgo "alto".

La producción de acero en el mundo crecería a una tasa anual compuesta de 1,2% de aquí hasta 2030, y de 3,6% si se fija el horizonte en 2040, planteó la intermediaria a propósito de la demanda que se espera por el mineral de hierro.

Los analistas le asignan al commodity unos precios promedio de US$ 105 por tonelada este año y de US$ 101 el próximo, apoyados en la curva de contratos futuros. Sí recalcaron que "mantenemos nuestra previsión de que el negocio de la minería del hierro mostrará ciertas dificultades operacionales durante este año, principalmente relacionadas con costos de producción y volúmenes de producción".

La filial Compañía Minera del Pacífico tuvo problemas en 2025 por los desplazamientos en la Fase 5 de Mina Los Colorados, que opera en el yacimiento de hierro más grande de Chile. Pero los resultados a marzo de 2026 vieron un importante repunte de los despachos, propiciando un alza de doble dígito en el Ebitda del conglomerado.

Huachipato y Aclara

La valorización de Bci incluye el acuerdo de asociación con Aceros AZA para reactivar la siderúrgica Huachipato, noticia que se conoció a principios de mes. Los supuestos consideran que CAP recibiría US$ 25 millones en efectivo, diferidos en tres pagos iguales entre 2027 y 2029, mientras que en 2027 también recibiría en acciones el equivalente al 15% de la propiedad de la empresa combinada "Aceros AZA S.A", valorizada en US$ 62,5 millones.

"Finalmente, respecto al pago contingente (activo contingente) asumimos un valor económico de unos US$ 26 millones, el que podría ser revisado al alza dependiendo del cumplimiento de los hitos contractualmente pactados. En consecuencia, el valor económico de la transacción de Huachipato-AZA para CAP ascendería a aproximadamente US$ 105 millones, representando cerca de 8% de la valorización consolidada de la compañía", concluyó Bci.

También está incorporado el valor de Aclara, donde CAP tiene una participación de 13%. La minera especializada en tierras raras recibió buenas noticias esta semana, pues la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) del Biobío aprobó su proyecto minero en la comuna de Penco.

"Estimamos que el valor para CAP de Aclara sería de alrededor de US$ 73 millones. Respecto al Módulo Penco, asignamos un valor cercano a US$ 112 millones, asumiendo un incremento en la participación de CAP a 40%", calculó Bci.

A esto sumó que el valor de Real Alloys, un joint venture dividido en partes iguales, aportaría a CAP cerca de US$ 4 millones. Por ende, el valor total del negocio de tierras raras para CAP ascendería a unos US$ 190 millones, o bien 14% de la valorización consolidada. Nivel que podría incrementarse en el futuro ante avances de nuevos proyectos y mayores expectativas de generación de flujos, según el reporte.