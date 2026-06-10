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Bci revaloriza acción de CAP y estima potencial alcista de 20% por precios del hierro, negocio con AZA y participación en Aclara

Los analistas descuentan que gracias al acuerdo con AZA, CAP recibiría US$ 25 millones en efectivo, diferidos en tres pagos iguales entre 2027 y 2029, mientras que en 2027 también recibiría en acciones el equivalente al 15% de la propiedad de la empresa combinada que valorizan en US$ 62,5 millones.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 10 de junio de 2026 a las 10:24 hrs.

Benjamín Pescio CAP acero hierro Minería Acciones mercado bursatil Bolsa chilena
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

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