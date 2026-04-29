Powell asegura que permanecerá en la Fed tras decisión de mantener la tasa en medio de disensos

El banco central estadounidense determinó dejar la tasa de interés en el rango entre 3,50% y 3,75%, destacando la incertidumbre que genera la guerra en Medio Oriente.

En su última rueda de prensa como presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell informó que seguirá en la institución como gobernador después del 15 de mayo. "Dejaré la Fed cuando sea adecuado", indicó el funcionario que se enfrentó a las presiones de Donald Trump durante su mandato, agregando que mantendrá un bajo perfil.

“He dicho que no abandonaré la junta hasta que esta investigación haya concluido de forma transparente y definitiva, y mantengo mi postura. Me alientan los recientes acontecimientos y sigo de cerca los pasos que quedan en este proceso”, indicó Powell, haciendo referencia a las indagatorias sobre supuestos sobreconstos en la remodelación del edificio de la Fed. Si bien el Departamento de Justicia archivó el caso, la misma institución lleva adelante una investigación.

“Mis decisiones sobre estos asuntos seguirán guiándose enteramente por lo que creo que redunda en el mejor interés de la institución y de las personas a las que servimos una vez que finalice mi mandato como presidente el 15 de mayo, y continuaré ejerciendo como gobernador durante un período de tiempo aún por determinar”, añadió Powell, recalcando que mantendrá "un perfil bajo como gobernador”, y que "solo hay un presidente... Cuando Kevin Marsh sea confirmado y jure el cargo, él será ese presidente”.

Este miércoles, la Fed determinó dejar la tasa de interés en el rango entre 3,50% y 3,75%, con un diagnóstico de que "la economía sigue creciendo a un ritmo sólido".

Eso sí, la definición estuvo marcada por lo que califica como el mayor disenso desde 1992, según lo consignado por CNBC, dado que varios funcionarios pusieron de manifiesto diferencias sobre las perspectivas de la política monetaria, en un contexto de creciente incertidumbre provocada por el conflicto en Medio Oriente.

La presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, el presidente de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, y la presidenta de la Fed de Dallas, Lorie Logan, “apoyaron mantener el rango objetivo para la tasa de los fondos federales, pero no respaldaron la inclusión de un sesgo expansivo en el comunicado en este momento”, señaló el comité. En tanto, el gobernador Stephen Miran disintió a favor de una reducción de un cuarto de punto en las tasas.

En lo que se convirtió en la última reunión de Jerome Powell como líder de la institución, el central envió una señal de cautela en medio de una economía que continúa creciendo, pero con presiones inflacionarias persistentes y riesgos globales al alza.

En su comunicado, señaló que la actividad económica sigue expandiéndose a un ritmo sólido, aunque el mercado laboral muestra cierta moderación, con una creación de empleo más débil en promedio y una tasa de desempleo que se ha mantenido estable en los últimos meses.

Advirtió que la inflación continúa en niveles elevados, en parte impulsada por el reciente aumento en los precios globales de la energía, en el contexto de una guerra que ya se extiende por más de tres meses, y reiteró su compromiso de llevarla de vuelta a su objetivo de 2% en el largo plazo.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) también destacó que los desarrollos en Medio Oriente están elevando la incertidumbre sobre el panorama económico, lo que refuerza su enfoque dependiente de los datos antes de tomar nuevas decisiones de política monetaria.

“El Comité evaluará cuidadosamente la información entrante, la evolución de las perspectivas y el balance de riesgos”, indicó la Fed, subrayando que está preparada para ajustar su postura si las condiciones lo requieren.